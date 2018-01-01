Экономику Турции ждут новые потрясения в 2020 году

После валютного кризиса, спровоцированного резким ухудшением американо-турецких отношений в прошлом году, турецкая лира восстановила большую часть своих потерь и оставалась относительно стабильной в течение 2019 г.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Оказался устойчивым и турецкий рынок, несмотря на серьезные экономические проблемы, среди которых высокая безработица, медленный рост и огромная закредитованность бизнеса.Сейчас, когда вашингтонские законодатели рассматривают возможное введение санкций против Турции за покупку российской ракетной системы С-400 и вторжение в Сирию, аналитики сомневаются, что экономика страны сможет выдержать дальнейшую нестабильность в будущем году."В такие моменты небольшие триггеры могут вызвать резкие колебания на финансовом рынке, и важно быть осторожным и проводить правильную политику, - говорит профессор экономики базирующегося в Стамбуле Университета Коч Сельва Демиралп. - Санкции могут сработать как один из таких триггеров".Демиралп ожидает, что турецкая экономика завершит год с темпом роста на уровне 0,5%. Проблемные кредиты частного сектора продолжают препятствовать восстановлению экономики, и этот вопрос остается нерешенным, поскольку монетарная политика в значительной степени сосредоточена на высвобождении потоков капитала для стимулирования расходов и заимствований.С момента вступления в должность в июле глава Центрального банка Турции Мурат Уйсал снизил базовую процентную ставку четыре раза в общей сложности на 12 процентных пунктов, что привело к 45%-му всплеску потребительского кредитования, во многом из-за отложенного спроса, и росту заимствования частного сектора на 15% в годовом исчислении.Но снижение процентной ставки привело также к усилению осознания риска и неопределенности, полагает Демиралп."Рынок должен видеть эффективную и прозрачную политику с разумными долгосрочными целями, а не череду краткосрочных решений, - говорит экономист. - В отсутствие четкой политики мы наблюдаем, как слабый уровень доверия препятствуют потреблению и инвестициям, о чем свидетельствует снижение инвестиций и наращивание товарно-производственных запасов".Излишнее внимание временным мерам стало очевидно на этой неделе, когда лира вновь ослабла в ответ на усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Турецкая валюта упала до 5,94 лиры за доллар, самый низкий уровень с мая 2019 г., после того как американские законодатели приняли оборонный бюджет, в котором говорится о необходимости введения санкций против Анкары за покупку С-400 и строительство газопровода "Турецкий поток".Лира, которая потеряла 30% своей стоимости в 2018 г., пока что снизилась на 11% в 2019 г., но и этого было достаточно, чтобы стать худшей валютой среди развивающихся стран, пишет Al-Monitor.Между тем, пока неясно, будут ли введены новые американские санкции, так как лидер большинства в сенате Митч Макконнелл недавно выразил сомнение в целесообразности наложения ограничений против Турции.Санкции США - серьезная угроза, но, по мнению аналитика Teneo Intelligence Вольфа Пикколи, сегодня наибольшие опасения у международных инвесторов вызывает вмешательство государства в монетарную политику страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган долгое время выступал против высокой процентной ставки, и предыдущий глава Центрального банка был заменен в этом году как раз за то, что не разделял его взгляды.Что касается экономических перспектив Турции в 2020 г., то, по словам Пикколи, исход дела Halkbank в Соединенных Штатах представляет серьезную угрозу банковскому сектору страны. Однако в целом воздействие американских санкций будет в значительной степени зависеть от внешних факторов и ситуации на международном рынке в момент их введения."Турецкий регулятор будет так или иначе продолжать кредитовать для сохранения потребительского спроса, - говорит Пикколи, при этом уточняя, что не ждет никаких существенных реформ. - Власти не желают признавать реальные проблемы турецкой экономики, в первую очередь закредитованность бизнеса".