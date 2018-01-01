В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Котировки Boeing упали на фоне неудачного пуска нового пилотируемого корабля

      20.12 20:21Распечатать

      Фото: Пресс-служба Boeing Space

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Корабль CST-100 Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с Международной космической станцией, что стало дополнительным фактором давления на бумаги американской корпорации.

      Акции Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 20 декабря, снизились на 1% на фоне роста основных биржевых индексов США в среднем на 0,5%.

      Вскоре после старта ракеты-носителя Atlas V c космодрома на мысе Канаверал во Флориде генеральный директор NASA Джим Брайденстайн в сообщении в соцсетях отметил, что корабль не смог выйти на расчетную орбиту. По его словам, произошла ошибка в расчете времени полета, из-за чего системы корабля неверно оценили стадию выхода на орбиту и Starliner "сжег больше топлива, чем ожидалось".

      Вице-президент компании Джим Чилтон Boeing Space в одном из последних обновленных сообщений о текущем статусе корабля заявил о планах возвращения Starliner на землю в течение следующих 48 часов.

      Основной целью первого беспилотного испытательного пуска Starliner являлась стыковка с МКС, которая должна была состояться в субботу, 21 декабря.

      Компании Boeing и SpaceX продолжают дорабатывать новые пилотируемые корабли Starliner и Dragon 2 (также известного как Crew Dragon – прим. ред.), которые, по прогнозам американских властей, должны позволить США отказаться от услуг России в сфере пилотируемой космонавтики. С учетом нештатной ситуации с CST-100 Starliner и неспособностью корабля провести стыковку с МКС это уже второй в этом году инцидент с данными проектами.

      Корабль Dragon 2 компании SpaceX в апреле 2019 г. взорвался во время наземных испытаний системы автоматического спасения. В ноябре этого года еще один пилотируемый проект SpaceX – корабль Starship – также взорвался в ходе наземных испытаний топливной системы.

      Инциденты, произошедшие с кораблями Starliner и Dragon 2, в этом году означают дальнейшее затягивание сроков по возвращению США в пилотируемую космонавтику.

      Акции корпорации Boeing в последнее время находятся под серьезным давлением из-за кризисной ситуации вокруг самолетов Boeing 737 Max. После объявленного решения о приостановке производства данной модели самолетов на этой неделе рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's Investors Service объявили о снижении кредитного рейтинга Boeing.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Boeing, МКС, Starliner

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить