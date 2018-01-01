Фондовый рынок: время наряжать елку

Прошедшая неделя очень ярко показала отношение инвесторов к новостям. Если бы несколько лет назад "Блумберг" опубликовал бы новость, что президенту США объявлен импичмент (для тех кто понимает, это был только первый шаг на этом довольно длинном пути), нас бы ожидало грандиозное падение с паникой на всех рынках мира и ростом золота до небес. Теперь же основные американские индексы уверенно переписали исторические максимумы. Нефть последовательно берет доллар за долларом вверх после успешного продления сделки ОПЕК+ и скоро может стоить $70 за баррель.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Золото вяло колеблется вокруг цены $1480 за унцию с диапазоном в несколько долларов. Таким образом, это означает адаптацию инвесторов к журналисткой болтовне и появлению новых кумиров, "Твиттера" Трампа и веры в бесконечный рост. Центральные банки по всему миру приступили к соревнованию по "разбрасыванию денег с вертолета", а именно к смягчению денежно-кредитной политики и снижению ставок.Некоторую напряженность на отечественный рынок внесла вновь вынутая из пыльного чулана тема санкций. Звучало все довольно грозно – "санкции из ада", но, по сути, это было закономерное обсуждение в сенатском комитете санкций, выдвинутых членами самого комитета. Было бы странно, если бы они сами забыли о своих инициативах. Суть в том, что, по оценке самих американцев, вероятность того, что законопроект будет подписан в таком виде не превышает 3%. Да и с точки зрения здравого смысла наносить нам сейчас удар, когда все рынки на позитиве, абсолютно бессмысленно. Это способно вызвать некоторую коррекцию, пострадают несколько иностранных фондов и все. Другое дело, когда нефть будет ниже $40 за баррель, но пока до этого далеко, и мы можем спокойно готовиться к встрече Нового года.Минфин в красивом стиле провел очередной аукцион по размещению ОФЗ, где, воспользовавшись почти двукратным переспросом, разместил среднесрочный (4,5 года) выпуск серии 26227 на 26 млрд руб. В самой долгосрочной (19,3 года) серии 26230 объем размещения составил 29 млрд при спросе в 41,6 млрд. Главным результатом этого аукциона явилось полное отсутствие премии при размещении и выполнение Минфином годового плана по привлечению средств.Рынок акций, с одной стороны, уверенно закрепился выше 3 тыс. по индексу ММВБ, с другой - неопределенность о соглашении по транзиту газа через Украину не давала развернуться новогоднему ралли во всей красе.Скорее всего, следующая неделя пройдет еще более спокойно на рынках с фиксированной доходностью, а фондовый рынок, в случае успешного заключения соглашения по газу, может порадовать всех, кто успел купить не только новогодние игрушки, но и акции.