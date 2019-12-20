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      В "Яндексе" изменится структура корпоративного управления

      20.12 23:25Распечатать

      Фото: Алексей Бычков/Global Look Press

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Акционеры "Яндекса" утвердили ранее предложенные изменения в уставе компании, одобрив создание некоммерческого Фонда общественных интересов.

      В пресс-службе компании сообщили о принятии данного решения на внеочередном собрании акционеров ООО "Яндекс" в пятницу, 20 декабря.

      Создаваемый Фонд общественных интересов сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров "Яндекса". Фонд сможет участвовать в принятии решений по согласованию сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Новая структура в составе "Яндекса" будет участвовать в согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

      Группа Yandex N.V учредит данный фонд в Калининградской специальной административной зоне. Одобренные изменения в корпоративной структуре "Яндекса", как ожидается, вступят в силу до конца I квартала 2020 г.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Яндекс, корпоративное управление

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