Вашингтон поддержал Кипр в его противостоянии с Турцией

Конгресс США принял два законопроекта, согласно которым Республике Кипр будет предоставлена значительная поддержка Вашингтона в его территориальных и энергетических спорах с Турцией в Восточном Средиземноморье.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".В начале текущей недели сенат проголосовал (86-8) за законопроект о военном бюджете, в который включена статья об условной отмене американского эмбарго на поставки оружия на Кипр.Несколько часов спустя палата представителей приняла (297-120) компромиссный вариант законопроекта о расходах на иностранную помощь, в рамках которого увеличивается помощь Кипру "для укрепления его безопасности", при этом данный шаг увязывается с "незаконной деятельностью" Турции по разведке и добыче нефти и газа у кипрского побережья.Президент Дональд Трамп поддерживает оба законопроекта, которые, вероятно, он подпишет в ближайшие дни."Включив этот законопроект в оборонный бюджет, Конгресс США признает наши значительные интересы национальной безопасности в Восточном Средиземноморье,- заявил автор законопроекта, сенатор-демократ Боб Менендес. - Подкрепленный крепкими и расширяющимися отношениями с Грецией, Израилем и Кипром, этот закон еще больше укрепит нашу дружбы через совместные усилия по продвижению мира, процветания и безопасности в регионе".Вашингтон не скрывает своего недовольства решением Турции отправить буровые суда для разведки и добычи углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. Анкара, опираясь на свою оккупацию Северного Кипра, настаивает на законности ведения буровых работ в Восточном Средиземноморье.Оба законопроекта, по сути, отменяют продолжавшееся с 1987 г. эмбарго на поставки оружия Республике Кипр. Турция решительно выступает против снятия эмбарго, и ее представитель в Вашингтоне, посол Сердар Килич, пытался убедить конгрессменов изъять данное положение из документа.В законопроекте о расходах на иностранную помощь отмечается, что примерно 40 тыс. турецких военнослужащих, размещенных в оккупированной северной части острова, используют "некоторые виды оружия, закупаемые в Соединенных Штатов через материковую Турцию".Следует отметить, что одним из активных сторонников отмены эмбарго на поставки оружия на Кипр был израильский фонд Christians United for Israel, который потратил на лоббирование этой законодательной инициативы в конгрессе $60 тыс., пишет Al-Monitor."Конгресс в очередной раз продемонстрировал, что поддержка американо-израильских отношений и противостояние региональным противникам, таким как Турция, пользуется широкой двухпартийной поддержкой", - говорится в заявлении главы фонда Christians United for Israel Сандры Паркер.В ноябре Кипр подписал многомиллиардное соглашение по добыче газа на шельфе острова с израильской компанией Delek, британско-голландским нефтяным гигантом Shell и американской фирмой Noble Energy. Израиль также ведет отдельные переговоры с Кипром и Турцией о строительстве газопроводов в каждую страну.Первоначальная версия законопроекта Менендеса безоговорочно снимала эмбарго на поставки оружия Кипра, но окончательная версия позволит Никосии получить американское оружие только в том случае, если она откажется от сотрудничества с Россией.Оба законопроекта требуют от Кипра запретить российским военным судам заходить в свои порты и вести борьбу с отмыванием денег до получения американского оружия. В 2015 г. Никосия и Москва подписали соглашение о предоставлении российским судам доступа в кипрские порты. А богатые россияне, по мнению Вашингтона, часто используют кипрские банки для отмывания денег и уклонения от американских санкций.Стремясь еще больше удалить Кипр из орбиты влияния России, законопроект об иностранной помощи выделяет почти $1,5 млн на подготовку военных кадров для Кипра в период с 2020 по 2022 гг.