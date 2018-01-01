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      В России с 1 января повысятся цены на водку и другой крепкий алкоголь

      20.12 22:25Распечатать

      Фото: Caro/Bastian/Global Look Press

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". C начала 2020 г. в России вырастут минимальные розничные и минимальные оптовые закупочные цены для производителей на бренди, водку, коньяк и другой алкоголь крепостью более 28%.

      Повышение цен на крепкий алкоголь произойдет в соответствии с приказом, подписанным главой Минфина РФ Антоном Силуановым. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

      Минимальные розничные цены на водку в объеме 0,5 л с 1 января будут повышены с 215 до 230 руб. Цены на коньяк и бренди аналогичного объема вырастут с 388 до 433 и с 307 до 315 руб. соответственно.

      В рамках еще одного приказа, опубликованного на портале правовой информации, с 1 января в России также повышается минимальная закупочная цена на этиловый спирт. По сравнению с текущими минимальными закупочными ценами в 49 руб. за 1 л этилового спирта с 1 января цены будут повышены до 57 руб.

      Рубрики: Ретейл, Правительство, Парламент

      Метки: водка, Минфин РФ, минимальные розничные цены, этиловый спирт

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