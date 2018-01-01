Война за тотальный контроль над ливийской нефтью

Ливийский генерал Хафтар приближается к Триполи, вызывая всплеск активности Турции, действующей от имени правительства в Триполи. И этот следующий этап войны за обретение окончательного контроля над нефтью страны будет еще более хаотичным.

Неудачная попытка GNA захватить месторождение

Турция подписала соглашение о морских границах с Ливией

Турция обещала большую военную поддержку

Внезапно всплывает ряд нефтяных сделок

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика"Некоторое время сохранялось патовое положение, когда Хафтара постоянно оттесняли и он не мог добиться существенных выгод от взятия ливийской столицы.Но Правительство национального согласия (GNA), поддерживаемое ООН, вероятно, ведет проигрышную битву, потому что единственный иностранный друг, готовый прийти на помощь, - это Турция. А ряд внешних сил (Египет, ОАЭ, Россия, Франция) помогает Хафтару, который контролирует нефть, даже если он не контролирует доходы от нефти.Силы, которые поддерживают GNА, - это ополченцы. Однако никто, кроме Турции, не хочет, чтобы все видели, что они помогают ополченцам, даже если они поддерживают правительство, поддерживаемое ООН. Все знают, что GNA полностью обязано этим ополченцам.Проблема Хафтара в том, что для взятия Триполи нужно 2 шага: во-первых, воздушные удары по столице, и в этом отношении у Хафтара есть преимущество, потому что у него огромные возможности нанесения воздушного удара благодаря внешним вкладам в его военные усилия. Во-вторых, для финальной битвы нужны военнослужащие на местах, а это значит, что ополченцы выйдут на улицы. И вот тут Хафтар находится в невыгодном положении. У него недостаточно войск, которые захотят сражаться на улицах Триполи с силами ополченцев. Так что вряд ли Хафтар сможет взять полный контроль над столицей, но если он добьется этого с помощью авиаударов, ополченцы всегда на стороне тех, кто заплатит больше.Есть все признаки новой фазы в этом конфликте. И доказательством могут служить эти 4 события:В последнюю неделю ноября силы GNА попытались захватить восточное нефтяное месторождение Эль-Филь - и потерпели неудачу.Им удалось на короткое время вырвать контроль над нефтяным месторождением у Хафтара, который в тот же день отвоевал его с помощью авиаударов. Вскоре после возобновления добычи на месторождении его снова закрыли, так как был перекрыт клапан на экспортном трубопроводе, в результате чего рынок лишился 73 тыс. баррелей в сутки. Клапан был закрыт, скорее, не из-за восточных войск, а из-за ответного удара сил, поддерживаемых GNA.На прошлой неделе Ливия объявила форс-мажорные обстоятельства на месторождении из-за закрытия клапана, однако спустя день добыча была восстановлена. Победа была за Хафтаром.На прошлой неделе Турция подписала соглашение с Ливией о морских границах Средиземного моря, убив двух зайцев одним выстрелом: влияние Турции на GNA выросло, ее положение в Ливии закреплено.Подразумевается, что она будет служить оплотом в борьбе Ливии с Кипром за разведку морских месторождений нефти и газа.Эта сделка вызвала обратную реакцию со стороны Греции и Египта. Все они говорят, что это незаконно, несмотря на то, что на самом деле никто не видел, где Ливия и Турция проводят эту границу. После этого инцидента Греция изгнала ливийского посла из Афин.Соглашение вступило в силу на прошлой неделе.Смысл в том, чтобы послать дать понять нечто важное о Ливии, а также о разведке нефти и газа на Кипре: никто не предпримет никаких значительных шагов в регионе в обход Турции. Турции нужно больше рычагов, и Ливия для нее — один из них.Турцию пугает потенциал Хафтара. Отсюда и внезапный всплеск турецкой активности в Ливии.Тем не менее, это геополитическая нефтяная война, охватившая весь регион, а также Грецию, Кипр, Израиль, Египет, у каждого из которых есть интересы в сфере нефти и газа в этих водах.Турция также подписала новое соглашение об обороне с GNA на предоставление военной и материально-технической поддержки - предложение, которое GNA приняло, поскольку Хафтар готовится к новому движению на Триполи.Но неясно, будут ли турецкие военные участвовать в этом. Маловероятно, как отмечают анонимные официальные лица Турции. Турции нужны рычаги, а не уличные бои, из-за которых она может столкнуться с солдатами LNA и 600-800 российскими наемниками, которые, как утверждает GNA, поддерживают Хафтара.К концу среды силы Хафтара утверждали, что оцепили силы GNA вокруг Триполи. Однако реального подтверждения этому не было.Неслучайно, ряд нефтяных сделок был заключен одновременно с тем, как генерал Хафтар объявил о новом движении на Триполи.На прошлой неделе NOC Ливии одобрила приобретение французской Total SA активов Marathon Oil в стране. Эти активы стоят $450 млн, они включают миноритарную долю в концессиях Waha, при этом Total обязуется инвестировать дополнительно $650 млн и увеличить мощность на 180 тыс. баррелей в сутки.Французы проводят двойную политику в отношении Ливии, лишь на словах поддерживая международно признанное GNA, на самом деле выступая на стороне Хафтара. Однако французы предпочли бы работать с генералом и делают ставки на то, что он выйдет на первое место.Также на прошлой неделе NOC подписала 2 соглашения о разведке и разделении производства с немецкой компанией Wintershall в бассейне реки Сирт, что сопровождается обязательством по корпоративной социальной ответственности на $150 млн со стороны Wintershall.Готовится «последний» толчок, крупнейшие нефтегазовые компании делают ставку на Хафтара. На данный момент вопрос не в том, сможет ли Хафтар взять Триполи. Благодаря своим авиационным возможностям он может уничтожить столицу, если захочет. Вопрос в том, сможет ли он взять ее, а затем эффективно контролировать, если столкнется с ответом со стороны различных ополченцев, поддерживающих GNA, с возможной военной и материально-технической поддержкой Турции. Другой вопрос в следующем: если Хафтар потерпит неудачу, будет ли это очередным долгосрочным тупиком в Триполи, или это будет победа GNA, которая превратится в победу ополченцев, над которой у GNA не будет никакого контроля? В любом случае, Хафтар по-прежнему будет контролировать нефть.