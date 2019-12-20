Трубоукладчик "Северного потока-2" приостановил работы: Трамп утвердил санкции

Президент США Дональд Трамп с пятницы на субботу подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год: документ вводит санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Швейцарская Allseas, трубоукладчик "Северного потока-2", приостановила работы.

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LIVE: @POTUS Trump delivers remarks at the Signing Ceremony for the National Defense Authorization Act for FY 2020. https://t.co/yoxTIsbaT0 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 21, 2019

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".Ранее документ утвердили Сенат и палата представителей США.Швейцарская компания Allseas, подрядчик "Газпрома" по укладке труб, приостановила работы,"В ожидании принятия закона о государственной обороне (NDAA) Allseas приостановила трубопроводные работы по проекту Nord Stream 2. Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и ожидать необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США", - сообщается на сайте компании.Санкциями предусмотрены блокировка всех транзакций Allseas, которые проводятся через финансовую систему США, арест находящейся в юрисдикции США собственности, включая штаб-квартиру дочернего предприятия в Хьюстоне, а также заморозка финансовых активов в американских банках и задержание судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах США."Для обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции против связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - сообщаетсяобъемом $738 млрд - National Defense Authorization Act (NDAA FY20)"Стратегия национальной обороны (NDS) признает, что мы находимся в эпоху большой силовой конкуренции с Россией и Китаем. С учетом того, что наши конкуренты стремятся подорвать международный порядок и получить влияние, NDAA FY20 включает меры, направленные на поддержание конкурентного военного преимущества США и поддержку наших союзников и партнеров. NDS сосредоточена на совместных концепциях для сдерживания и победы над стратегическими конкурентами", - отмечается в документе.Бюджет также:- "увеличивает финансирование Европейской оборонной инициативы (EDI), предоставляя дополнительные $734,3 млн для военного строительства, противолодочной войны и других неотложных приоритетов для сдерживания России и для работы с партнерами и союзниками США;- обновляет и продлевает разрешение на финансирование в размере $300 млн для Украины. Меры предусматривают помощь в области безопасности, включающей в себя летальное оружие и новые устройства для крылатых ракет береговой обороны и противокорабельных ракет".