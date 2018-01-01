Прогноз: рубль уяснит – импичмент актуален для всего истеблишмента США

История с импичментом, омрачающая общий позитивный настрой, чревата негативом и для Трампа, и для Байдена, полагают эксперты. Причем с учетом также экстерриториальных санкций к проекту "Северный поток-2" в злоупотреблении властью впору обвинить весь истеблишмент США

Неидеальная добросовестность

Мирный процесс в Донбассе был в центре внимания на переговорах в Париже. Президенты России, Украины, Германии и Франции собрались впервые за три года, а после саммита ответили на вопросы журналистов.

Идеальная недобросовестность

Фото: Fox News

Недобросовестная идеальность

Наталья Приходко

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".В условиях глобального оптимизма, поддержанного заявлением министра финансов США Стивена Мнучина о том, что первая фаза торгового соглашения между США и КНР может быть подписана в начале января, российская валюта на истекшей неделе продолжила удерживать позитивные уровни ниже отметки 63 руб./$ и в пятницу к 16:40 мск регистрировалась на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" на уровне 62,1772 руб./$ при цене на нефть Brent $66,4 за баррель против аналогичных показателей 62,89 руб./$ и $64,58 за баррель неделей ранее.Ускорение роста в конце года - явление для российской валюты аномальное, констатировал главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Но на текущий момент, уточнил он, укрепление рубля обусловлено общей благоприятной конъюнктурой на финансовых рынках и слабостью доллара к основным валютам.Улучшение настроений на глобальных рынках на фоне успеха в торговых переговорах между США и Китаем, определил главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский, оказывает заметную поддержку всей группе валют развивающихся стран. При том, что общее отношение инвесторов к группе EM - ключевой фактор для определения краткосрочной динамики рубля. "Согласно нашей модели равновесный курс пары доллар/рубль при сегодняшних ценах на нефть и ключевых макропоказателях находится вблизи 64,50-65 руб./$. Соответственно рубль, с нашей точки зрения, несколько переоценен. В связи с празднованием католического Рождества следующая неделя на глобальных рынках, вероятно, будет отмечена невысокой торговой активностью. Считаем, что пара доллар/рубль может продолжать консолидацию вблизи текущих уровней", - рассказал Поддубский.На следующую неделю приходится пик налоговых выплат в рамках продолжающегося налогового периода, но в то же время было объявлено, что очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в следующую среду не состоится, так как по итогам аукционов 18 декабря ведомство выполнило программу государственных внутренних заимствований на 2019 г. Как сообщалось, годовой план на 2019 г., оцениваемый на уровне 2,084 трлн руб., был выполнен на 99,96%. При этом в минувшую среду Минфин разместил ОФЗ двух серий на 56,2 млрд руб. при совокупном спросе в 90,96 млрд руб. Объективно подобные результаты тоже способствовали усилению позитивного фона вокруг рубля."Отсутствие аукционов до конца года приведет к стабилизации курса вблизи отметки 63 руб./$, и, скорее всего, мы встретим 2020 г. на этих уровнях", - указал Алексей Антонов. В то же время, на его взгляд, возобновление переговоров по Украине с сопутствующим поиском решений по урегулированию конфликта на Донбассе представляется ключевым фактором, который служит драйвером роста.Отметим, что главным результатом состоявшегося 9 декабря в Париже нормандского саммита стало само возобновление переговоров после длительного перерыва, способное послужить основой для дальнейшего продвижения позитива. В таком же позитивном ключе пока можно оценивать и прошедшие накануне в Берлине трехсторонние переговоры по газовому транзиту. Примечательно, что его участники, вслед за переговорщиками по торговой сделке между США и КНР, также известили о достижении принципиальных договоренностей, воздержавшись от конкретизации их параметров и сроков подписания. Тем не менее Совет ЕС, сославшись на то, что призванные помочь урегулированию на Донбассе минские договоренности "в полной мере не выполнены", в четверг продлил еще на шесть месяцев санкции против РФ, срок действия которых истекал 31 января 2020 г.Хотя это решение ЕС было ожидаемым, тогда как предновогоднее обострение санкционной тематики за океаном уже выглядело неожиданным.В среду комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), в частности, предусматривающий жесткие ограничения в отношении нового суверенного долга и банковского сектора РФ, а днем ранее Сенат США принял законопроект о введении санкций против компаний, строящих "Северный поток-2". Как заявил глава комитета сената по иностранным делам, сенатор-республиканец Джим Риш, санкции станут "важным инструментом противодействия злонамеренному влиянию России и защиты целостности европейского энергетического сектора". Но по определению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие действия "являются идеальным примером недобросовестной конкуренции, распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывания Европе более дорогой продукции".Однако насколько способна вновь обострившаяся санкционная проблематика повлиять на рынок в оставшиеся до конца года дни?На текущей неделе, оценил Михаил Поддубский, санкционная история вновь стала актуальной, но значительного влияния на валютный курс не оказала. Следует отметить: и после того, как комитет по международным делам Сената США одобрил законопроект, предполагающий значительное ужесточение санкций против РФ, лидер республиканского большинства в сенате обладает большой свободой в определении сроков вынесения документа на голосование. И как показывают последние заявления различных официальных лиц, внутри американских властей отсутствует явный консенсус в вопросе о необходимости усиления санкционного давления на Россию. А администрация Дональда Трампа, Торговая палата США и Американский институт нефти (API), в преддверии голосования в профильном комитете, направили письма с критикой данного проекта, напомнил главный аналитик "Промсвязьбанка".На сегодня, подчеркнул Алексей Антонов, наблюдается отсутствие страха, перед новыми санкциями – как по "Северному потоку-2", так и по новым покупкам госдолга РФ. "Я бы не стал утверждать, что мы готовы к любым санкциям, но стоит признать, что санкционные риски начинают снижаться. Причем мы впервые наблюдаем активную защиту российского проекта со стороны ряда западных стран. Это говорит о сближении интересов после периода заморозки отношений", - обнадежил главный аналитик компании "Алор Брокер".Еще одним "американским" фактором, способным поколебать общий позитив, представляется решение контролируемой демократами палаты представителей США об объявлении импичмента Дональду Трампу и признании его виновным по двум пунктам - злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности конгресса в рамках соответствующего расследования.Хотя, заметил Михаил Поддубский, развитие темы импичмента также практически не оказывает влияния на рынок. Для реализации инициативы необходимо добиться поддержки 2/3 членов сената, большинство в котором удерживают представители Республиканской партии (53 из 100), и их риторика свидетельствует о поддержке президента. Как полагают участники рынка, шансы на реализацию импичмента близки к нулю, оценил Поддубский. В таких обстоятельствах, добавил Алексей Антонов, провал импичмента, очевидно, послужит хорошим аргументом в новой предвыборной кампании американского лидера.Между тем, пока палата представителей не спешит передать дело об импичменте в сенат. И некоторые наблюдатели даже допустили, что соответствующая процедура передачи может быть затянута на сколь угодно долгое время. Разумеется, подтвердил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, представители Демократической партии желали бы, чтобы процесс публичного обсуждения предъявленных Дональду Трампу обвинений осуществлялся в полном объеме и продолжался бы несколько месяцев. Однако отказ от передачи дела об импичменте в Сенат США - при наличии уже вынесенного решения палаты представителей - стал бы "чудовищным нарушением процедуры", сформулировал Суслов. Одновременно Дональд Трамп, конечно, желал бы поскорее завершить весь этот процесс с громкими рассуждениями о его виновности, с тем чтобы происходящее в наименьшей степени могло повлиять на настроения избирателей в президентских выборах в ноябре 2020 г., особенно из числа неопределившихся.Кстати, уже можно сказать, что затеянные дискуссии, в которых затрагивался и коррупционный скандал на Украине с участием экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера, также негативно сказались на рейтингах Байдена-старшего, ранее слывшего одним из наиболее сильных возможных соперников Трампа в будущей кампании. И в дальнейшем, вероятно, он либо будет вынужден отказаться от участия в выборах, либо проиграет внутрипартийный праймериз, тогда как поддержка нынешнего главы Белого дома его сторонниками на сегодня укрепилась. "Но в то же время история с импичментом явно не прибавила Трампу плюсов в глазах неопределившихся избирателей, в чьих голосах он так заинтересован. Также она чревата негативом и на международной арене: теперь при общении с мировыми лидерами Дональду Трампу придется выступать в роли президента, которому был объявлен импичмент", - припечатал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.Но, похоже, здесь возможно не одно внешнеполитическое последствие. Очевидно, что в самом Вашингтоне долгие годы злоупотребляли властью, стремясь продавить нужные ему решения по всему миру, или посредством открытого давления (в том числе санкционного), или же при помощи той самой услуги за услугу, как в украинском сюжете. Политика давления прослеживается сегодня и в отношении упомянутого проекта "Северный поток-2": американская сторона хотела бы его застопорить, чтобы вынудить европейские страны вместо российского газа покупать более дорогой СПГ из Штатов. Причем и для европейцев анонсированные экстерриториальные санкции уже вряд ли могут быть оправданы ссылками на стремление к идеалу в виде "целостности европейского энергетического сектора". Так что в ходе предстоящих дискуссий в сенате сторонние наблюдатели, по идее, должны укрепиться и в мысли о том, что было бы правомерно объявить импичмент всему американскому истеблишменту.