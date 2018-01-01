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      Иран готовит свой ответ американской "финансовой гегемонии"

      00:01Распечатать
      Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика". Президент Исламской Республики предложил создать мусульманскую криптовалюту.

      Выступая на исламской конференции в Малайзии, президент Ирана Хасан Рухани призвал мусульманские страны укреплять финансовое и торговое сотрудничество и сократить зависимость от доллара США, сообщает Associated Press.

      Рухани акцентирует внимание на том, что экономические санкции США являются "основными инструментами господства гегемонии и запугивания" других стран. Иранский лидер выдвинул идею создания специальной банковской и финансовой системы среди мусульманских стран, которые будут использовать для торговли местные валюты. В том числе, как отмечают местные СМИ, Рухани имел в виду и создание новой криптовалюты.

      "Мусульманский мир должен разрабатывать инструменты, которые позволят спасти его от господства доллара США и американского финансового режима", - цитирует Рухани AP.

      В конференции также приняли участие лидеры крупнейших мусульманских стран, включая Турцию, Катар и принимающую Малайзию. Не участвовали Саудовская Аравия и Пакистан.

      Идею президента Ирана, как отмечает AP, уже поддержала Малайзия. В частности, об этом, как сообщает Free Malaysia Today, высказался премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Он отметил, что впервые Иран и Турция рассматривают возможность создания альтернативы доллару США.

      "Мы можем использовать наши собственные валюты или иметь общую валюту", - приводит издание слова Мохамада.

      Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Организацию исламского сотрудничества, указав на то, что платформа, призванная связывать мусульманский мир, по факту не "претворяется в жизнь". Эрдоган также подчеркнул, что мусульманские страны должны сосредоточиться на исламском финансировании. Он предложил создать для этого специальную рабочую группу.

      Ряд глобальных юрисдикций рассматривают возможность создания криптовалюты как инструмента, который позволит обходить американские санкции. Как еще в сентябре сообщал Cointelegraph, власти Северной Кореи объявили о своем намерении выпустить цифровую валюту, при этом эксперты полагают, что эта инициатива направлена ​​на то, чтобы помочь стране обойти санкции со стороны США.

      Пока самым популярным примером среди стран, уже сделавших подобный шаг, является Венесуэла. Еще в 2018 г. она запустила национальную криптовалюту El Petro, обеспеченную нефтью. Однако с ней Каракас потерпел явную неудачу. Однако венесуэльские власти от идеи использования криптовалют не отказываются: как писали ранее "Вести. Экономика", власти страны хотят наполнить золотовалютные резервы криптовалютами Bitcoin и Ethereum, с тем чтобы центральный банк расплачивался с поставщиками от имени нацкомпании PDVSA при помощи оказавшихся в ее распоряжении криптовалютных активов.

      Рубрики: Финансы, Ближний Восток, Технологии и IT

      Метки: США, доллар, Иран, Венесуэла, Малайзия, Турция, криптовалюты, санкции США, уход от доллара

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