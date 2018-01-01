"Газпром" и "Нафтогаз" договорились о мировой: транзит в ЕС сохранен, иски отзываются

"Газпром" и "Нафтогаз" договорились о сохранении транзита в ЕС через Украину. "Газпром" выплатит до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд Украине по решению арбитража, а в обмен Украина отзовет все иски против российской компании (около $12 млрд).

Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".



28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.



"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракту, или 114 млн куб. м в сутки. Ожидалось, что с января 2020 г. объем упадет после запуска "Турецкого потока".



Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России. Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС."Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракту, или 114 млн куб. м в сутки. Ожидалось, что с января 2020 г. объем упадет после запуска "Турецкого потока".Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России.

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".Украина настаивала на 10-летнем контракте на транзит, выплате $2,9 млрд по решению арбитража. "Газпром" предлагал годичный контракт и отзыв всех исков. В итоге стороны пришли к компромиссу.Среди одобренных условий для сохранения транзита - выплата по окончательному решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд и отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, сообщается в протоколе трехсторонней встречи представителей ЕС, России и Украины."Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.", - сообщается в протоколе.В итоге "Нафтогаз" забронирует транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа.Тариф на транзит газа установит независимый регулятор.Возможны и прямые поставки газа на Украину."При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - отмечается в документе.