Что может остановить рубль?

Российский рубль провел еще одну уверенную неделю, в конце которой очередной раз обновил свои долгосрочные максимумы. Что может остановить российскую валюту?

Ограничительные меры могут затронуть компании, задействованные в реализации этих проектов. Трубоукладчик "Северного потока-2" Allseas приостановил строительство газопровода. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал решения Вашингтона "насилием над турецким народом" и пообещал ввести контрсанкции. Резко против применения американцами экстерриториальных санкций выступили и власти Германии — страны, куда идет "Северный поток-2".



Источник: "КоммерсантЪ" Ограничительные меры могут затронуть компании, задействованные в реализации этих проектов. Трубоукладчик "Северного потока-2" Allseas приостановил строительство газопровода. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал решения Вашингтона "насилием над турецким народом" и пообещал ввести контрсанкции. Резко против применения американцами экстерриториальных санкций выступили и власти Германии — страны, куда идет "Северный поток-2".

Москва, 22 декабря - "Вести.Экономика".В целом на рынках царит настоящая эйфория: американские индексы задают тон всем остальным, а за океаном пока предпочитают забыть о каких-либо рисках, и рождественское настроение уже отражается в котировках.Позитив достается и рублю, как, впрочем, и другим валютам развивающихся рынков. Никаких угроз пока не видно. В ночь на субботу президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", однако это вряд ли как-то повлияет на рубль.Во-первых, вряд ли эта новость стала для инвесторов сюрпризом, во-вторых, газовые проекты не могут повлиять на желание тех или иных игроков заработать на покупке акций российских компаний или облигаций.Таким образом, для рубля здесь серьезной угрозы нет.Цены на нефть завершили последний день торгов ушедшей недели снижением, однако пока о смене тренда говорить рано, да и даже в случае небольшого падения никакой опасности для рубля нет - котировки находятся очень высоко.Учитывая низкую активность на рынках, которая будет на предстоящей неделе в связи с празднованием католического Рождества, высока вероятность, что серьезных движений на российском валютном рынке мы не увидим.Новостной поток будет скудным, и поводов для спекуляций практически нет. Вероятно, сохранится умеренный оптимизм, к тому же едва ли не единственная угроза - рынок РЕПО США - стабилизировался, и ставки упали.Возможно, тревожные сигналы придут из Китая, который в пятницу заявил, что пока нет уверенности, что достигнутое с США соглашение по торговле будет подписано в январе. Впрочем, пока этим заявлениям на рынках не придают значения.