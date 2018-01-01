Как десятки небольших компаний следят за американцами через смартфоны

Десятки компаний - во многом нерегулируемых, малоизученных - фиксируют перемещения десятков миллионов людей с помощью мобильных телефонов и хранят информацию в гигантских файлах данных, расположенных повсюду на планете.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".NY Times получил один такой файл, на сегодняшний день самый крупный из когда-либо просматриваемых журналистами. Он содержит более 50 млрд локационных данных с телефонов более 12 млн американцев, когда они перемещались по нескольким крупным городам, в том числе по Вашингтону, Нью-Йорку, Сан-Франциско и Лос-Анджелесу.Каждая часть информации в этом файле представляет собой точное местоположение одного смартфона в течение нескольких месяцев в 2016 и 2017 гг. Данные были предоставлены Times Opinion источниками, которые просили сохранить анонимность. Источники информации заявили, что стали более обеспокоены тем, каким образом они могут подвергнуться злоупотреблениям, и в срочном порядке хотят сообщить об этом общественности и законодателям.Данные не были получены от телекоммуникационной или крупной технологической компании, а также не были получены в результате правительственной операции по наблюдению. Напротив, геолокационные данные собирают множество небольших фирм, о которых, вероятно, люди никогда не слышали. Тем не менее они могут увидеть места, куда вы ходите каждый день, с кем встречаетесь или проводите ночь, где вы молитесь, посещаете ли вы психиатра или массажный салон, пишут журналисты NY Times.Тем не менее компании продолжают утверждать, что данные являются анонимными. В маркетинговых материалах и на торговых конференциях анонимность является основной точкой продажи - ключом к снятию обеспокоенности по поводу такого инвазивного мониторинга.Пол Ом, профессор права и исследователь конфиденциальности в юридическом центре Джорджтаунского университета, сказал, что описание данных о местоположении как "анонимных" является "совершенно ложным утверждением, которое было развенчано в многочисленных исследованиях".Он добавил: "Действительно точную, продольную геолокационную информацию абсолютно невозможно обезличить. ДНК - это, пожалуй, единственное, что труднее обезличить, чем точную геолокационную информацию".По данным с мобильных устройств можно выявить людей, находящихся у власти, военных с допуском к секретной информации можно вычислить по геолокации, когда они ехали домой ночью.Компании, которые собирают данные о вашем местоположении, зачастую позволяют себе гораздо больше. Есть десятки компаний, которые извлекают выгоду из этих данных. Многие используют "технический специфический язык, который может ввести в заблуждение обычных пользователей смартфонов". Многие названия компаний, вероятно, были бы незнакомы большинству американцев.Без федеральных законов о неприкосновенности частной жизни отрасль в основном саморегулируется. Несколько групп предложили этические рекомендации, а такие группы, как Ассоциация мобильного маркетинга, готовят проекты обязательств по совершенствованию этого саморегулирования.Например, Калифорнийский закон о защите прав потребителей вступает в силу в следующем году и позволяет резидентам просить компании удалить свои данные или предотвратить их продажу. Но с юридической точки зрения закон может оставить отрасли свободу делать все, что она хочет.Калли Шредер, юрист компании VeraSafe по защите конфиденциальности данных, говорит: "Если частная компания легально собирает данные о местонахождении, они могут свободно распространять их или делиться ими, как им заблагорассудится".От компаний требуется раскрывать "очень мало" информации о сборе данных, а от них требуется лишь описать свою практику в политике конфиденциальности.Данные о местонахождении, собранные по широте и долготе, в сочетании с временем, проведенным в том или ином районе, служат основой для прибыльного вторичного бизнеса по анализу, лицензированию и передаче этой информации третьим лицам. Вот как выглядят эти данные:Такие компании, как Verizon и AT&T, продают данные уже много лет. В прошлом году компания Vice обнаружила, что продаваемые данные используются охотниками за головами для поиска конкретных мобильных телефонов в режиме реального времени. Телекоммуникационные компании пообещали после скандала прекратить продажу данных. Но до сих пор нет закона, который бы препятствовал этому.Кроме того, в статье отмечается, что "все можно взломать". Это означает, что любой сервер, на котором хранятся эти данные, может попасть не в те руки.