Оптовая торговля - лидирующая отрасль в малом бизнесе в России

В топ-3 самых распространенных отраслей малого бизнеса по всей России попали оптовая торговля (22%), строительство (15%) и розничная торговля (11%), показало исследование "Райффайзенбанка".

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".Доля компаний, которые оказывают транспортные услуги, составила 10% от общего числа клиентов.Замыкает пятерку самых популярных видов деятельности недвижимость: ее указали в качестве основной 5% клиентов "Райффайзенбанка" от малого бизнеса в РФ.В Москве, как и во многих российских регионах, на первом месте по популярности строительство, но второе по доле от всех отраслей в регионе занимают рекламные услуги. Ни в одном из регионов реклама не входит даже в пятерку популярных видов деятельности, что позволяет говорить о сосредоточении в Москве рекламных агентств.В Белгороде, Железногорске, Орле лидирующее место занимает перевозка грузов с более чем 10%-й долей от всех отраслей в каждом регионе (Белгород - 13%, Железногорск - 14%, Орел - 10%).Примечательно, что в этих регионах грузоперевозки занимают более 45% от топ-5 наиболее популярных отраслей, а в Железногорске даже более 50%. Это показывает, что данный вид деятельности намного популярнее остальных из топ-5 по региону.IT-отрасль пока не вышла в лидеры ни в одном регионе России, тем не менее можно выделить пять городов, в которых компании, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения, входят по крайней мере в топ-10.Первое и второе места делят между собой Казань и Орел, IT в них занимает восьмую позицию по доле от всех отраслей в регионе. За ними следуют Москва, Саратов и Томск (10-е место)."Один из главных ресурсов, которые есть у малого бизнеса независимо от вида деятельности, - это время. В начале 2018 г. "Райффайзенбанк" запустил дистанционное обслуживание малого бизнеса в городах, где нет наших отделений, благодаря чему удалось расширить географию обслуживания больше чем вдвое, и сегодня предприниматели в самых удаленных городах России могут полностью дистанционно оформить любые продукты и услуги, в том числе подать заявку и получить кредит. Делая наши продукты и услуги доступнее, проще и удобнее, мы рассчитываем, что экономим время предпринимателей", - отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом "Райффайзенбанка".