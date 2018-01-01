"Зеленые" финансовые продукты в России: проблемы и рекомендации

"Зеленым" финансовым продуктам в России не хватает популярности. Заемщики и кредиторы мало об этом знают, нет и стимулов для развития "зеленых" финтехнологий. Сбербанк мог бы стать драйвером развития этого рынка.

"Зеленые" финансовые продукты в России - кредиты и облигации

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"Зеленые" облигации

Регулирование и стимулы

Рекомендации

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".Среди "зеленых" финансовых продуктов - облигации и кредиты. Облигации могут выпускать и компании, и регионы, муниципалитеты для конкретных экологических проектов. Глобальный рынок "зеленых" бондов оценивается в сотни миллиардов долларов. "Зеленые" кредиты выдаются по более низкой ставке в обмен на достижение экологических показателей - снижение выбросов и т. д.Оба инструмента выгодны для заемщика, но кредиторы получают меньшую выгоду в этом случае, кроме улучшения имиджа социальной ответственности и общественной вовлеченности.WWF России, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Аналитический центр Национального рейтингового агентства представили на Московской бирже результаты первого в России исследования по практике ответственного финансирования в российском банковском секторе.Исследование охватило банки из числа крупнейших по собственному капиталу, а также банки, у которых был опыт работы с такими международными финансовыми институтами, как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация. Всего 22 участника.Данные были получены в два этапа: первый − камеральное исследование отчетов и документов из открытых источников, второй − структурированное интервью.Согласно полученной информации на сегодняшний день российский банковский сектор недостаточно осведомлен о "зеленом" финансировании и его принципах. Более того, у банков даже может быть опыт в реализации классических "зеленых" проектов, о котором они не знают.Неожиданные результаты продемонстрировали банки, входящие в международные финансовые группы: в России политики и практики в области ответственного финансирования и устойчивого развития, принятые на уровне штаб-квартир, практически не применяются – только в одном банке начался перенос международных практик в Россию. "Зеленые" проекты рассматриваются в европейских подразделениях либо таких проектов вовсе нет, либо мероприятия по обучению сотрудников только начались."Создание "зеленых" кредитных продуктов российскими банками, в частности кредитование проектов по повышению энергоэффективности, не только является прибыльным направлением, но и позволяет получить достоверные данные о целевом использовании денежных средств, а также о снижении выбросов парниковых газов. Это очень важно учесть с точки зрения будущих обязательств России в рамках Парижского соглашения по климату", − считает Максим Титов, исполнительный директор ИЦ "ЭНЕРПО" Европейского университета в Санкт-Петербурге."Зеленое" финансирование в меняющемся глобальном финансовом мире выглядит более привлекательным с точки зрения долгосрочного развития и для привлечения зарубежных инвесторов.Многие финансовые институты признают необходимость решения проблем устойчивого развития посредством внедрения инновационных банковских продуктов.(SIL), то есть кредиты, привязанные к показателям развития (экологии). Механизм работы данного продукта достаточно простой: в договор о предоставлении кредитной линии между банком и заемщиком включается условие, согласно которому процентная ставка по кредиту может быть повышена или понижена в результате изменения рейтинга или другого показателя компании-заемщика.На российском рынке этот продукт представлен банком ING, который подписал два уникальных кредитных соглашения, привязанных к показателям устойчивого развития, с двумя российскими компаниями.В первом случае речь идет о горнорудной компании "Полиметалл", для подписания кредитного соглашения с которой банк использует рейтинг Sustainalytics. Во втором случае банк привязал процентную ставку по кредиту горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" к рейтингу агентства EcoVadis.Кроме того, ING вместе с Natixis выступили организаторами и букраннерами синдицированной сделки предэкспортного финансирования (PXF) российской алюминиевой компании "РусАл" на пять лет в объеме $750 млн. Сделка привязана к показателям устойчивого развития, координаторами которых стали Natixis и Société Générale.Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW – алюминия "РусАла" с низким "углеродным следом", для производства которого используется гидроэнергетика.В KPI также входят снижение "углеродного следа" и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно.Экологические риски рассматриваются среди прочих в процессе оценки кредитных рисков при кредитовании клиентов, а именно при принятии решения о целесообразности предоставления целевого кредита, а также при проведении мониторинга лимитов кредитования.Некоторые банки используют практику стоп-листов для различных отраслей, которые варьируются от мусора до относительно стандартного набора отраслей черного списка международных институтов развития (добыча углеводородов, угольная генерация, оружие, порнография, меха, азартные игры, алкоголь).Правила и процедуры, принятые на уровне международных финансовых групп, распространяются на всех участников групп. Примером таких процедур может служить переход к низкоуглеродной экономике и связанный с этим отказ от финансирования секторов, которые этим критериям не соответствуют: банк ING решил полностью отказаться к 2025 г. от финансирования клиентов в секторе коммунальных услуг, которые более чем на 5% зависят от энергии, вырабатываемой на угле, в своей структуре энергопотребления.имеют положительные моменты: повышение имиджа компании, а также возросший интерес инвесторов, обусловленный низким уровнем риска.Первый в России выпуск подобных бумаг состоялся на Московской бирже в конце 2018 г., среди российских банков активности в области "зеленых" облигаций не наблюдается, хотя для выпуска "зеленых" облигаций препятствием было отсутствие до недавнего времени специальной секции на Московской бирже. Банки готовы выпускать облигации, есть конкретные направления для выпуска, но необходимо работать над созданием критериев и принципов "зеленых" облигаций, а также системы стимулов для компаний, которые являются потенциальными эмитентами. Сегодня только один банк активно принимает участие в работе по разработке стандартов для выпуска "зеленых" облигаций на российском рынке.Недостатки: для размещения "зеленых" облигаций необходимо сначала пройти процедуры экологической экспертизы, регулярно отчитываться о стадии реализации проекта и расходовании средств на него. При этом стоит помнить, что доходность таких бумаг ниже доходности обычных облигаций.Опрошенные банки признают необходимость дополнительного регулирования вопросов "зеленого" финансирования со стороны государства и Банка России и считают, что в целях развития этого сектора необходимо планомерно прививать "зеленую" идеологию российским компаниям.В настоящий момент при принятии банками решения о кредитовании "зеленых" проектов учитывается множество факторов, в большей степени это связано с оценкой рисков и доходности проекта. Для повышения привлекательности "зеленого" кредитования банкам необходимы дополнительные стимулы: дополнительные гарантии, снижение норматива резервирования, особенные подходы к оценке рисков "зеленых" проектов, повышение стоимости компании при реализации зеленых инвестиций и т. д.Банки отмечают, что для развития "зеленых" финансовых продуктов не хватает системы финансовых стимулов, а именно налоговых льгот, возможности снижения ставки резервирования по проектам "зеленого" финансирования и, как следствие, снижения нагрузки на капитал.Представители банков, принявших участие в исследовании, активно следят за происходящими на данный момент процессами, а также готовы входить в рабочие группы, участвовать в формировании нормативно-правовой базы в сфере "зеленой" экономики.Другим направлением является стимулирование конечных потребителей, но для этого необходимо на законодательном уровне четко определить, что относится к зеленому финансированию. В частности, по энергоэффективным кредитам это может быть привязка к классу энергоэффективности зданий или оборудования.Отличается мнение одного из банков, который подчеркнул, что дело не в регуляторе или стимулах со стороны государства, а в самих банках. В банковском секторе есть ресурсы, чтобы выдавать "зеленые" кредиты уже сейчас, но банки сами не хотят этого делать.— Для развития ответственного финансирования важно наличие на рынке крупного игрока, у которого развитие таких продуктов и применение процедур указано в качестве стратегического приоритета.Таким драйвером вполне может стать Сбербанк.Рекомендация заключается в том, чтобы Банк России как акционер Сбербанка поставил соответствующие задачи по развитию финансирования отдельных секторов и применения соответствующих практик в задачи для развития банка.— Банку России необходимо инициировать проведение стресс-теста банковской системы на предмет существенности экологических и климатических рисков, а также с учетом вероятности введения углеродного налога, в частности в ЕС.— Банку России необходимо рассмотреть возможность изменения (снижения) требований к резервированию капитала для "зеленых" секторов (в качестве примера — энергоэффективные проекты, девелоперские проекты в строительстве); рассмотреть возможность изменения требований для пенсионных фондов по предельным объемам инвестирования для "зеленых" секторов.— Банки, входящие в международные финансовые группы, хотелось бы видеть в роли катализатора процесса внедрения и разработки стандартов и целей в области ответственного финансирования на территории РФ. Пока стандарты приняты и действуют только на уровне штаб-квартир.— Ассоциации российских банков необходимо инициировать разработку образовательных мероприятий (курсов, семинаров, круглых столов, мозговых штурмов) в области ответственного финансирования и устойчивого развития (ОСОКУ или ESG) для банковского сектора.— Руководителям банков нужно рассмотреть возможность создания специализированных типовых продуктов в области "зеленых" и климатических проектов с учетом существующего российского опыта.— Правительству РФ необходимо рассмотреть возможность возвращения международных институтов развития в Россию (таких как Европейский банк реконструкции и развития) для финансирования климатических и "зеленых" проектов, а также для развития практик внедрения факторов ОСОКУ в российском банковском секторе.