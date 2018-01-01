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      Евросоюз выступил против санкций США в отношении европейских компаний

      21.12 17:00Распечатать

      Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика". Евросоюз выступил против санкций США в отношении европейских компаний, которые ведут законную деятельность, заявил представитель Еврокомиссии после введения новых ограничительных мер США.

      "В настоящее время комиссия анализирует потенциальное воздействие этих мер на европейские компании. В принципе, ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих легальный бизнес", - сказал представитель ЕК.

      Он отметил, что "целью Еврокомиссии всегда было обеспечение того, чтобы Nord Stream II (газопровод "Северный поток-2") функционировал бы прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулирующего надзора, в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС".

      Чиновник напомнил, что с момента вступления в силу директивы по газу в мае 2019 г. "в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим европейский газовый рынок с третьей страной".

      "Принципы этих правил также были признаны в законе о национальной обороне США", - отметил он.

      Как писали "Вести.Экономика", президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

      Швейцарская компания Allseas, являющаяся трубоукладчиком "Северного потока-2", приостановила работы.

      "В ожидании принятия закона о государственной обороне (NDAA) Allseas приостановила трубопроводные работы по проекту Nord Stream 2. Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и ожидать необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США", - сообщалось на сайте компании.

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: США, Евросоюз, Еврокомиссия, санкции, Турецкий поток, Северный поток-2

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