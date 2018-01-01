Глобальная неопределенность ударила по швейцарским часам

Совокупная покупательская способность глобальных потребителей в настоящее время, похоже, уменьшается, что совпало с замедлением глобальной экономики, которое привело к рецессии многих производственных центров по всему миру. Центробанки обеспокоены тем, что замедление производства уже сказалось на потребителях.

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".В 2019 г. спрос на бриллианты, ювелирные изделия и часы в развитых и развивающихся странах резко снизился. Это может быть результатом того, что потребители сокращают расходы по мере роста неопределенности в мировой экономике на 2020 г.Одним из ключевых сигналов, которые подтверждают этот факт, стало падение экспорта часов из Швейцарии, которое не наблюдалось с середины 1980-х гг.Экспорт часов из Швейцарии в ноябре 2019 г. снизился на 3,5% в годовом выражении и составил 1,993 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в октябре показатель вырос на 1,5%. Экспорт наручных часов сократился на 2,5% до 1,896 млрд франков. Как говорится в сообщении федерации, показатель снизился из-за нисходящей динамики экспорта в Гонконг на фоне продолжающихся протестных акций.Поставки швейцарских часов в США, которые являются в настоящее время для швейцарских часов крупнейшим рынком сбыта, выросли на 4,6% до 242,9 млн франков. Продажи в Сингапур увеличились на 29,6% до 144,6 млн франков, в Японию - на 7,8% до 140,6 млн франков. Экспорт в Гонконг упал на 26,7%, составив 211 млн, в Китай - снизился на 5,5% до 177,4 млн франков, в Германию - на 1,9% до 104 млн франков. Эти шесть стран занимают половину (51,2%) рынка сбыта часов из Швейцарии. В целом поставки часов в эти шесть стран сократились на 3,4%.Объем швейцарского экспорта в целом в ноябре уменьшился на 0,8% относительно октября до 18,935 млрд франков, импорт подрос на 0,5% до 16,723 млрд, свидетельствуют таможенные данные. В номинальном выражении швейцарский экспорт снизился на 1,7%, импорт - на 1,1%.