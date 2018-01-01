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      "Большой брат" следит: топ-10 городов мира по числу камер видеонаблюдения

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      Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика". Согласно прогнозам экспертов к 2020 г. численность камер на планете достигнет 1 камеры на каждых 2 человек.

      Эксперты сравнили количество камер на 1 тыс. человек в крупнейших городах мира и составили рейтинг городов.

      Ниже мы расскажем о 10 самых отслеживаемых городах мира.

      1. Чунцин, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 168,03

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 33,18

      В городе почти 2,6 млн камер, или 168,03 на 1 тыс. человек. По оценкам в настоящий момент на территории Китая работают около 200 млн камер.

      Причем эксперты прогнозируют, что к 2022 г. эта цифра вырастет на 213%, составив 626 млн.

      2. Шэньчжэнь, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 159,09

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 43,29

      В городе 159,09 камеры на 1 тыс. человек.

      Администрация города Шэньчжэнь планирует установить 16 680 000 камер в течение нескольких лет.

      Это означает повышение числа камер на 1 145% по сравнению с сегодняшним показателем, который составляет приблизительно 1 929 600 камер.

      Если весь Китай нарастит число камер на 1 145%, это будет означать, что число камер в стране достигнет 2,29 млрд, чуть менее чем две камеры на человека.

      3. Шанхай, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 113,46

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 41,07

      Шанхай - один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.

      Шанхай занимает третье место по числу камер на 1 тыс. человек в мире.

      4. Тяньцзинь, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 92,87

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 29,15

      Тяньцзинь — один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

      Городская зона Тяньцзиня является третьей по величине в континентальном Китае.

      По числу камер на 1 тыс. человек Тяньцзинь занимает четвертое место в мире с показателем 92,78.

      5. Цзинань, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 73,82

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 15,93

      Цзинань — город субпровинциального значения в Китае, место пребывания правительства провинции Шаньдун.

      В последние годы активно развиваются высокотехнологические отрасли: производство бытовой техники, информационные и биоинженерные технологии.

      Работают и строятся многочисленные заводы по производству станков ЧПУ.

      Цзинань замыкает пятерку лидеров по числу камер на 1 тыс. человек с показателем 73,83.

      6. Лондон, Великобритания

      Количество камер на 1 тыс. человек: 68.4

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 52,12

      Лондон – один из двух не китайских городов, входящих в число самых отслеживаемых городов мира. Здесь на каждую 1 тыс. человек 68,4 камеры.

      Лондон — важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы; один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра.

      7. Ухань, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 60,49

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 21,18

      Ухань — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город центрального Китая.

      Город испытывает строительный бум. Самым высоким зданием является 68-этажный небоскреб Minsheng Bank Building, строится 125-этажный небоскреб "Ухань-Гринлэнд-Сентер", который будет одним из пяти самых высоких в Китае.

      По числу камер Ухань занимает 7-е место в мире.

      8. Гуанчжоу, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 52.75

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 47.43

      Гуанчжоу — город субпровинциального значения Китайской Народной Республики, столица провинции Гуандун, политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего Южного Китая.

      Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину.

      9. Пекин, Китай

      Количество камер на 1 тыс. человек: 39.93

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 42.16

      Пекин – столица Китая, крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны.

      Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг.

      Вместе с тем, в последнее время все больше берет на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий.

      10. Атланта, США

      Количество камер на 1 тыс. человек: 15.56

      Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек: 62.64

      Десятое место занимает американский город Атланта – один из двух не китайских городов в рейтинге.

      Составители отчета не нашли взаимосвязи между числом камер в городах и уровнем безопасности, основываясь на данных по уровню преступности в городах мира.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, города, камеры

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