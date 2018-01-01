"Большой брат" следит: топ-10 городов мира по числу камер видеонаблюдения

Согласно прогнозам экспертов к 2020 г. численность камер на планете достигнет 1 камеры на каждых 2 человек.

1. Чунцин, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 168,03



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 33,18



В городе почти 2,6 млн камер, или 168,03 на 1 тыс. человек. По оценкам в настоящий момент на территории Китая работают около 200 млн камер.



Причем эксперты прогнозируют, что к 2022 г. эта цифра вырастет на 213%, составив 626 млн. : 168,03: 33,18В городе почти 2,6 млн камер, или 168,03 на 1 тыс. человек. По оценкам в настоящий момент на территории Китая работают около 200 млн камер.Причем эксперты прогнозируют, что к 2022 г. эта цифра вырастет на 213%, составив 626 млн.

2. Шэньчжэнь, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 159,09



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 43,29



В городе 159,09 камеры на 1 тыс. человек.



Администрация города Шэньчжэнь планирует установить 16 680 000 камер в течение нескольких лет.



Это означает повышение числа камер на 1 145% по сравнению с сегодняшним показателем, который составляет приблизительно 1 929 600 камер.



Если весь Китай нарастит число камер на 1 145%, это будет означать, что число камер в стране достигнет 2,29 млрд, чуть менее чем две камеры на человека. : 159,09: 43,29В городе 159,09 камеры на 1 тыс. человек.Администрация города Шэньчжэнь планирует установить 16 680 000 камер в течение нескольких лет.Это означает повышение числа камер на 1 145% по сравнению с сегодняшним показателем, который составляет приблизительно 1 929 600 камер.Если весь Китай нарастит число камер на 1 145%, это будет означать, что число камер в стране достигнет 2,29 млрд, чуть менее чем две камеры на человека.

3. Шанхай, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 113,46



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 41,07



Шанхай - один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.



Шанхай занимает третье место по числу камер на 1 тыс. человек в мире. : 113,46: 41,07Шанхай - один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.Шанхай занимает третье место по числу камер на 1 тыс. человек в мире.

4. Тяньцзинь, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 92,87



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 29,15



Тяньцзинь — один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.



Городская зона Тяньцзиня является третьей по величине в континентальном Китае.



По числу камер на 1 тыс. человек Тяньцзинь занимает четвертое место в мире с показателем 92,78. : 92,87: 29,15Тяньцзинь — один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.Городская зона Тяньцзиня является третьей по величине в континентальном Китае.По числу камер на 1 тыс. человек Тяньцзинь занимает четвертое место в мире с показателем 92,78.

5. Цзинань, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 73,82



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 15,93



Цзинань — город субпровинциального значения в Китае, место пребывания правительства провинции Шаньдун.



В последние годы активно развиваются высокотехнологические отрасли: производство бытовой техники, информационные и биоинженерные технологии.



Работают и строятся многочисленные заводы по производству станков ЧПУ.



Цзинань замыкает пятерку лидеров по числу камер на 1 тыс. человек с показателем 73,83. : 73,82: 15,93Цзинань — город субпровинциального значения в Китае, место пребывания правительства провинции Шаньдун.В последние годы активно развиваются высокотехнологические отрасли: производство бытовой техники, информационные и биоинженерные технологии.Работают и строятся многочисленные заводы по производству станков ЧПУ.Цзинань замыкает пятерку лидеров по числу камер на 1 тыс. человек с показателем 73,83.

6. Лондон, Великобритания Количество камер на 1 тыс. человек : 68.4



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 52,12



Лондон – один из двух не китайских городов, входящих в число самых отслеживаемых городов мира. Здесь на каждую 1 тыс. человек 68,4 камеры.



Лондон — важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы; один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра. : 68.4: 52,12Лондон – один из двух не китайских городов, входящих в число самых отслеживаемых городов мира. Здесь на каждую 1 тыс. человек 68,4 камеры.Лондон — важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы; один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра.

7. Ухань, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 60,49



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 21,18



Ухань — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город центрального Китая.



Город испытывает строительный бум. Самым высоким зданием является 68-этажный небоскреб Minsheng Bank Building, строится 125-этажный небоскреб "Ухань-Гринлэнд-Сентер", который будет одним из пяти самых высоких в Китае.



По числу камер Ухань занимает 7-е место в мире. : 60,49: 21,18Ухань — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город центрального Китая.Город испытывает строительный бум. Самым высоким зданием является 68-этажный небоскреб Minsheng Bank Building, строится 125-этажный небоскреб "Ухань-Гринлэнд-Сентер", который будет одним из пяти самых высоких в Китае.По числу камер Ухань занимает 7-е место в мире.

8. Гуанчжоу, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 52.75



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 47.43



Гуанчжоу — город субпровинциального значения Китайской Народной Республики, столица провинции Гуандун, политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего Южного Китая.



Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину. : 52.75: 47.43Гуанчжоу — город субпровинциального значения Китайской Народной Республики, столица провинции Гуандун, политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего Южного Китая.Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину.

9. Пекин, Китай Количество камер на 1 тыс. человек : 39.93



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 42.16



Пекин – столица Китая, крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны.



Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг.



Вместе с тем, в последнее время все больше берет на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий. : 39.93: 42.16Пекин – столица Китая, крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны.Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг.Вместе с тем, в последнее время все больше берет на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий.

10. Атланта, США Количество камер на 1 тыс. человек : 15.56



Число тяжких преступлений против личности и собственности на 1 тыс. человек : 62.64



Десятое место занимает американский город Атланта – один из двух не китайских городов в рейтинге.



Составители отчета не нашли взаимосвязи между числом камер в городах и уровнем безопасности, основываясь на данных по уровню преступности в городах мира. : 15.56: 62.64Десятое место занимает американский город Атланта – один из двух не китайских городов в рейтинге.Составители отчета не нашли взаимосвязи между числом камер в городах и уровнем безопасности, основываясь на данных по уровню преступности в городах мира.

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".Эксперты сравнили количество камер на 1 тыс. человек в крупнейших городах мира и составили рейтинг городов.Ниже мы расскажем о 10 самых отслеживаемых городах мира.