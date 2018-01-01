Нидерланды запускают реализацию радикального экологического плана

До конца 2020 г. выбросы в стране будут сокращены на 25%.

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Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Верховный суд Нидерландов вынес решение в пользу радикальной инициативы по сокращению выбросов на 25% к концу 2020 г. в рамках новаторского судебного процесса. Впервые федеральное правительство расценило правовые последствия иска, поданного гражданами, как способ предотвращения изменения климата.Дело датируется еще 2013 г., когда действующая в Нидерландах организация активистов под названием Urgenda подала иск против государства. Как пояснила в интервью Jelmer Mommers директор организации Марьян Миннесма, это дело основано на осознании экологических проблем. "Мы просто спрашиваем, есть ли у государства право игнорировать то, что, как все знают, необходимо", - сказала Миннесма.Федеральный судья огласил вердикт по делу в еще 2015 г., признав, что климатическая политика в Нидерландах не была в достаточной мере адекватной и решающей, чтобы повлечь какие-либо изменения. При этом в решении суда озвучено требование о снижении к 2020 г. выбросов на 25%. Основанием для такого решения указана обязанность государства защищать граждан от изменения климата и его опасных и вредных последствий. Однако решение суда было обжаловано властями страны.Однако спустя 4 года истцы все-таки победили: решение в их пользу принял Верховный суд Нидерландов. Реализация плана Urgenda потребует от компаний, банков и инвесторов соблюдения новых климатических норм, требующих от них сокращения выбросов на четверть к концу следующего года.Нидерланды - одна из тринадцати стран в мире и одна из восьми в Европе, которая реализует план поэтапного отказа от автомобилей, работающих на бензине. Этот план был принят еще в 2017 г. и предполагает, что к концу 2030 г. работать без выбросов будут все машины в стране.На фоне этой политики Model 3 от Tesla стала самым популярным автомобилем в Нидерландах: в начале 2019 г. она превзошла Volkswagen Polo. Только в III квартале в стране была зарегистрирована продажа более 6 тыс. единиц Model 3. При этом, как отмечают в Tesla, в связи с принятием нового климатического плана степень присутствия автомобилей компании на рынке этого государства может вырасти.Федеральное правительство заявило, что оно, наконец, начнет привлекать крупные компании к ответственности за ущерб, который они наносят окружающей среде. В сентябре власти страны объявили, что к 2022 г. Нидерланды прекратят добычу газа, переключившись на альтернативные источники.