Китай озвучил перечень импортных товаров, на которые снизит пошлины

Как сообщил Минфин КНР, тарифы на ряд позиций будут снижены с 1 января.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Китай намерен снизить тарифы на некоторые импортные товары с начала 2020 г., сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР. Таким образом Пекин стремится нарастить импорт на фоне ослабления внутреннего спроса."С целью содействовать активному расширению импорта, увеличению импортного потенциала и оптимизации его структуры начиная с 1 января 2020 г. Китай введет временно установленные таможенные пошлины на более чем 850 товаров, которые будут ниже тарифной ставки для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования", - говорится в заявлении, опубликованном агентством "Синьхуа".Речь идет о широком спектре потребительских товаров. В первую очередь это продовольствие: замороженное мясо свинины и авокадо, говяжий и бараний жир, рыба и морепродукты, сыр, орехи. Кроме того, снижаются пошлины на некоторые медикаменты."Для того чтобы снизить себестоимость лекарств, стимулировать производство новых видов медикаментов, нулевые тарифы будут введены на алкалоиды, применяемые для лечения астмы, а также на сырье, используемое для производства лекарств от диабета", - говорится в заявлении.Плюс, стремясь нарастить импорт передовых технологий, оборудования и запасных частей, а также для поддержки развития высокотехнологичных отраслей промышленности, китайские власти введут новые специальные таможенные тарифы на феррониобий, многокомпонентные интегральные микросхемы, на сырье для пленки, на компоненты для автоматических коробок передач. Или же будут снижены действующие тарифы на эти товары.Будут также отменены действующие тарифы на импорт вольфрамовых и ниобиевых отходов и лома: ставки для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования, будут восстановлены.Как отмечается в сообщении государственного информационного агентства, ставки будут так или иначе снижены для поставщиков из 23 стран и регионов.