Почти 30 млрд рублей сэкономили водители благодаря открытию Крымского моста

За 19 месяцев его автомобильной частью воспользовались уже 8,5 млн водителей.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".По данным Инфоцентра Крымского моста, на паромной переправе через Керченский пролив автовладельцам и перевозчикам за полтора года удалось сэкономить 28,8 млрд руб."За 19 месяцев по мосту проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа начиная с 2015 г. (5,1 млн транспортных средств). С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 млрд руб.", - говорится в сообщении инфоцентра.Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая 2018 г. 1 октября того же года было запущено и движение грузовиков. До этого основным вариантом связи полуострова с материковой частью России была Керченская паромная переправа.Сейчас же Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, обеспечивает бесперебойное (в отличие от парома) сообщение Крыма с другими регионами РФ. В ближайшее время помимо автомобильного движения по мосту будет запущено и железнодорожное.В частности, 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится первый поезд. Длительность маршрута - 43,5 часа. 24 декабря первый состав отправится из Москвы в Симферополь. Он свой путь преодолеет за 33 часа.