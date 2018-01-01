10 регионов России с самым закредитованным населением

Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 г. с 44,9% до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

1. Калмыкия Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 86,2%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел. : 248,5 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 45,7 тыс. руб.



Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост.



Если в 2017 и 2018 гг. в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то в 2019 г. резко ускорилось беззалоговое кредитование. 86,2%: 248,5 тыс. руб.: 45,7 тыс. руб.Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост.Если в 2017 и 2018 гг. в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то в 2019 г. резко ускорилось беззалоговое кредитование.

2. Тыва Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г. : 76,4%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел. : 308,7 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 61,3 тыс. руб.



В целом же прирост более 50 тыс. руб. наблюдался у 11 регионов. Быстрее всего росли долги в регионах, где они и так высокие.



В частности, 8 из 11 регионов с максимальным приростом среднедушевой задолженности по банковским кредитам входят в первую десятку по объему задолженности в абсолютном выражении.



Кроме того, отмечается, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян. : 76,4%: 308,7 тыс. руб.: 61,3 тыс. руб.В целом же прирост более 50 тыс. руб. наблюдался у 11 регионов. Быстрее всего росли долги в регионах, где они и так высокие.В частности, 8 из 11 регионов с максимальным приростом среднедушевой задолженности по банковским кредитам входят в первую десятку по объему задолженности в абсолютном выражении.Кроме того, отмечается, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян.

3. Курганская область Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 72,8%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 224,4 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 34,7 тыс. руб.



Данные показывают, что объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) вырос на 19,4% до 17,2 трлн руб.



При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше – на 8,9%. 72,8%224,4 тыс. руб.: 34,7 тыс. руб.Данные показывают, что объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) вырос на 19,4% до 17,2 трлн руб.При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше – на 8,9%.

4. Чувашия Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 70,5%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел. : 211,9 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 29,9 тыс. руб.



По оценкам экспертов РИА "Рейтинг", суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тыс. руб. до 227 тыс. руб.



Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро - с 44,9% в 2018 г. до 47,1% в текущем рейтинге. 70,5%: 211,9 тыс. руб.: 29,9 тыс. руб.По оценкам экспертов РИА "Рейтинг", суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тыс. руб. до 227 тыс. руб.Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро - с 44,9% в 2018 г. до 47,1% в текущем рейтинге.

5. Оренбургская область Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г. : 69,6%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел. : 234,3 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 35,1 тыс. руб.



Результаты исследования свидетельствуют, что в разных регионах России ситуация с долговой нагрузкой населения характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности.



Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 9,9% до 86,2%, а средний по России уровень составляет 47,1%. : 69,6%: 234,3 тыс. руб.: 35,1 тыс. руб.Результаты исследования свидетельствуют, что в разных регионах России ситуация с долговой нагрузкой населения характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности.Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 9,9% до 86,2%, а средний по России уровень составляет 47,1%.

6. Адыгея Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 69,2%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел. : 206,7 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 32,3 тыс. руб.



В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.



Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%.



Эксперты объясняют это тем, что в данных регионах не очень широко представлены банки, следовательно, кредиты для населения менее доступны, чем в тех субъектах, где представительств банков больше. 69,2%: 206,7 тыс. руб.: 32,3 тыс. руб.В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%.Эксперты объясняют это тем, что в данных регионах не очень широко представлены банки, следовательно, кредиты для населения менее доступны, чем в тех субъектах, где представительств банков больше.

7. Тюменская область Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г. : 68,2%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел. : 337,0 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 51,6 тыс. руб.



Согласно результатам исследования в регионах России медианный объем задолженности экономически активного населения составляет 208 тыс. руб.



Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тыс. руб., которым характеризовались 40 регионов, в 31 долговая нагрузка находится в пределах от 100 тыс. до 200 тыс. руб.



Задолженность свыше 300 тыс. руб. была у девяти регионов, а менее 100 тыс. руб. – у пяти. : 68,2%: 337,0 тыс. руб.: 51,6 тыс. руб.Согласно результатам исследования в регионах России медианный объем задолженности экономически активного населения составляет 208 тыс. руб.Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тыс. руб., которым характеризовались 40 регионов, в 31 долговая нагрузка находится в пределах от 100 тыс. до 200 тыс. руб.Задолженность свыше 300 тыс. руб. была у девяти регионов, а менее 100 тыс. руб. – у пяти.

8. Орловская область Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 67,0%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 200,9 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 32,4 тыс. руб.



В регионах России, согласно оценкам экспертов РИА "Новости", медианный прирост задолженности составил 32,2 тыс. руб.



Для сравнения, в среднем по всем регионам задолженность выросла за год на 36,9 тыс. руб., или на 19,4% от общей задолженности. 67,0%200,9 тыс. руб.: 32,4 тыс. руб.В регионах России, согласно оценкам экспертов РИА "Новости", медианный прирост задолженности составил 32,2 тыс. руб.Для сравнения, в среднем по всем регионам задолженность выросла за год на 36,9 тыс. руб., или на 19,4% от общей задолженности.

9. Башкортостан Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 66,7%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 247,6 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 42,1 тыс. руб.



Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 г. по 1 октября 2019 г.), а задолженность по банковским кредитам - на 1 ноября 2019 г.



В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога. 66,7%247,6 тыс. руб.: 42,1 тыс. руб.Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 г. по 1 октября 2019 г.), а задолженность по банковским кредитам - на 1 ноября 2019 г.В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

10. Удмуртия Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г. : 66,4%



Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 230,9 тыс. руб.



Изменение задолженности на 1 чел. за год : 34,5 тыс. руб.



Расчет уровня закредитованности населения проводился на основе данных Центробанка России и Росстата и оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. : 66,4%230,9 тыс. руб.: 34,5 тыс. руб.Расчет уровня закредитованности населения проводился на основе данных Центробанка России и Росстата и оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о самых закредитованных регионах России согласно рейтингу РИА "Рейтинг".