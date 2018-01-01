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      10 регионов России с самым закредитованным населением

      06:01Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 г. с 44,9% до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

      Ниже мы расскажем о самых закредитованных регионах России согласно рейтингу РИА "Рейтинг".

      1. Калмыкия

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 86,2%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 248,5 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 45,7 тыс. руб.

      Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост.

      Если в 2017 и 2018 гг. в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то в 2019 г. резко ускорилось беззалоговое кредитование.

      2. Тыва

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 76,4%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 308,7 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 61,3 тыс. руб.

      В целом же прирост более 50 тыс. руб. наблюдался у 11 регионов. Быстрее всего росли долги в регионах, где они и так высокие.

      В частности, 8 из 11 регионов с максимальным приростом среднедушевой задолженности по банковским кредитам входят в первую десятку по объему задолженности в абсолютном выражении.

      Кроме того, отмечается, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян.

      3. Курганская область

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 72,8%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 224,4 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 34,7 тыс. руб.

      Данные показывают, что объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) вырос на 19,4% до 17,2 трлн руб.

      При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше – на 8,9%.

      4. Чувашия

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 70,5%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 211,9 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 29,9 тыс. руб.

      По оценкам экспертов РИА "Рейтинг", суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тыс. руб. до 227 тыс. руб.

      Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро - с 44,9% в 2018 г. до 47,1% в текущем рейтинге.

      5. Оренбургская область

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 69,6%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 234,3 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 35,1 тыс. руб.

      Результаты исследования свидетельствуют, что в разных регионах России ситуация с долговой нагрузкой населения характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности.

      Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 9,9% до 86,2%, а средний по России уровень составляет 47,1%.

      6. Адыгея

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 69,2%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 206,7 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 32,3 тыс. руб.

      В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

      Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%.

      Эксперты объясняют это тем, что в данных регионах не очень широко представлены банки, следовательно, кредиты для населения менее доступны, чем в тех субъектах, где представительств банков больше.

      7. Тюменская область

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 68,2%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 337,0 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 51,6 тыс. руб.

      Согласно результатам исследования в регионах России медианный объем задолженности экономически активного населения составляет 208 тыс. руб.

      Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тыс. руб., которым характеризовались 40 регионов, в 31 долговая нагрузка находится в пределах от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

      Задолженность свыше 300 тыс. руб. была у девяти регионов, а менее 100 тыс. руб. – у пяти.

      8. Орловская область

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 67,0%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 200,9 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 32,4 тыс. руб.

      В регионах России, согласно оценкам экспертов РИА "Новости", медианный прирост задолженности составил 32,2 тыс. руб.

      Для сравнения, в среднем по всем регионам задолженность выросла за год на 36,9 тыс. руб., или на 19,4% от общей задолженности.

      9. Башкортостан

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 66,7%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 247,6 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 42,1 тыс. руб.

      Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 г. по 1 октября 2019 г.), а задолженность по банковским кредитам - на 1 ноября 2019 г.

      В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

      10. Удмуртия

      Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 г.: 66,4%

      Объем задолженности перед банками в среднем на 1 чел.: 230,9 тыс. руб.

      Изменение задолженности на 1 чел. за год: 34,5 тыс. руб.

      Расчет уровня закредитованности населения проводился на основе данных Центробанка России и Росстата и оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: кредиты, регионы, закредитованность, регионы России, закредитованность населения

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