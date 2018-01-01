6 главных событий недели в экономике

Предновогодняя неделя пройдет без аукционов ОФЗ, но вниманию инвесторов будут предложены доклад о монетарной политике центробанка и ряд макроданных РФ и США. Для западных рынков она будет короткой по случаю Рождества.

Понедельник, 23 декабря

Доклад о денежно-кредитной политике Банка России

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив

Вторник, 24 декабря

Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит новую дивидендную политику и инвестиционную программу на 2020 год

Среда, 25 декабря

Рынки США и Европы закрыты по случаю Рождества

Данные ЦБР о доле нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря

Четверг, 26 декабря

Первичные заявки на пособие по безработице в США