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      6 главных событий недели в экономике

      08:36Распечатать

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Предновогодняя неделя пройдет без аукционов ОФЗ, но вниманию инвесторов будут предложены доклад о монетарной политике центробанка и ряд макроданных РФ и США. Для западных рынков она будет короткой по случаю Рождества.

      Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

      Понедельник, 23 декабря

      Доклад о денежно-кредитной политике Банка России

      В докладе о денежно-кредитной политике Банк России объяснит декабрьское решение о понижении ставки и более подробно опишет прогнозы макроэкономических показателей на следующий год. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина намекнула на паузу в смягчении после заседания 13 декабря.

      Росстат опубликует финальную оценку роста валового внутреннего продукта в III квартале, которая ожидается на уровне 1,7%.

      Правда, рост ВВП замедлился в конце года и, по прогнозам Минэкономразвития, по его итогам составит всего 1,3%. Инфляция также будет на низком уровне: 2,9-3,2%, как оценивает ЦБР. Когда Россия уже уйдет на каникулы, ФРС опубликует протокол заседания, а чиновники центробанка выступят на ежегодной встрече ассоциации AEA.

      Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив

      Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

      Отмечается, что Путин совершит рабочую поездку в ЮФО, он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию движения поездов по мосту.

      Также российский лидер пообщается с рабочими, строившими мост, и заслушает доклады о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

      Вторник, 24 декабря

      Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит новую дивидендную политику и инвестиционную программу на 2020 год

      Как ранее писали "Вести.Экономика", с учетом ожидаемого уровня среднегодовой цены на нефть и газ на европейском рынке выручка группы "Газпром" в 2019 г. может превысить $120 млрд: предварительные финансовые итоги уходящего года подводит заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов в интервью отраслевому журналу.

      Среда, 25 декабря

      Рынки США и Европы закрыты по случаю Рождества

      Данные ЦБР о доле нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря

      Как ранее писали "Вести.Экономика", рублевые облигации РФ, похоже, снова будут в фаворитах у нерезидентов: крупнейшие европейские фонды ставят на них и в 2020 г., даже несмотря на возможность скорого завершения смягчения денежно-кредитной политики.

      Динамика инфляции, показатели текущего счета и проводимая властями РФ фискальная политика - ключевые факторы, оправдывающие оптимистичный взгляд на рублевый долг, а двузначная доходность в достаточной степени компенсирует санкционные риски, поделился мнением с Bloomberg старший инвестиционный менеджер по облигациям развивающихся стран в Amundi Asset Management Эстер Лоу.

      Четверг, 26 декабря

      Первичные заявки на пособие по безработице в США

      Как ранее писали "Вести.Экономика", число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшилось на 18 тыс. с показателя предыдущей недели и составило 234 тыс., сообщило министерство труда страны.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, Газпром, Владимир Путин, дивиденды, события, ОФЗ, нерезиденты, ЦБР, мост через Керченский пролив, доля нерезидентов в ОФЗ

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