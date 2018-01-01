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      Суда Allseas покинули участок прокладки "Северного потока-2"

      06:06Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Компания отозвала их из акватории Балтики, отказавшись назвать сроки возможного возвращения к работе.

      Фото: kees torn/Flickr

      По информации агентства Bloomberg, швейцарская компания Allseas, чьи суда осуществляли прокладку газопровода "Северный поток-2" в акватории Балтики, отозвала их. При этом сроки возобновления работ не называются: группу судов планируется расформировать.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", 21 декабря, через день после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны, в котором прописаны в том числе санкции против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2", трубоукладчик обнародовал сообщение о приостановке работ по строительству газопровода.

      Американские санкции предусматривают блокировку всех транзакций Allseas, проходящих через финансовую систему США, арест находящейся в юрисдикции США собственности, включая штаб-квартиру дочернего предприятия в Хьюстоне, а также заморозку финансовых активов в американских банках и задержание судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах США. Компания заявила, что будет "ожидать необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США".

      Российский МИД уже прокомментировал очередной ход Вашингтона, отметив, что США не смогут помешать России воплощать свои экономические проекты.

      "С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — отметили в МИД.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: США, Россия, Швейцария, санкции США, Северный поток-2, Allseas, Германия

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