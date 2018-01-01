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      Топ-10 книг о бизнесе и управлении, которые помогут в карьере в 2020 году

      07:18Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Эксперты портала Business Insider составили список лучших книг о бизнесе в 2020 г. Эти книги затрагивают самые разные аспекты, включая соотношение рабочего и свободного времени, материнство и карьеру, а также вопросы персонального развития.

      Ниже мы расскажем о 10 лучших книгах 2019 г., которые расскажут о том, как стать лучше и эффективнее.

      "Герой с тысячью лицами" Джозеф Кэмпбелл

      "Герой с тысячью лицами" (в некоторых переводах — "Тысячеликий герой") — книга американского ученого Джозефа Кэмпбелла по сравнительной мифологии.

      Кэмпбелл, исследуя мифы народов мира, пришел к выводу, что большинство сказаний имеют общую сюжетную структуру путешествия архетипического героя, которую он назвал мономифом.

      Герой, по Кэмпбеллу, совершает путешествие в несколько этапов: получив призыв, он покидает обычный мир и при помощи наставника преодолевает барьер на пути в мир сверхъестественный.

      Далее героя ожидают испытания, при этом возможна помощь союзников, а также самое тяжелое испытание, приняв которое, он получит награду. Затем следуют метафорическая смерть и воскресение.

      После этого герой возвращается с наградой в обычный мир, и на пути его снова ждут испытания. Вернувшись, герой может применить полученную награду, чтобы улучшить обычный мир.

      Эта книга, по словам Рея Далио, помогла ему улучшить и изменить свой бизнес и проработать личные неудачи.

      "Гибкое сознание" Кэрол Дуэк

      В основе этой книги лежит революционная концепция, открытая известным психологом Кэрол Дуэк в результате 20 лет собственных исследований.

      Люди с гибким сознанием (с установкой на рост) верят, что все качества можно развить, планомерно работая над собой, а изначальный уровень интеллекта и таланта - это всего лишь стартовая точка.

      Такой подход формирует любовь к постоянному обучению и устойчивость к трудностям и неудачам. Вряд ли найдется хоть один выдающийся человек, который бы не обладал этими качествами, пишет автор.

      Глава Microsoft Сатья Наделла отмечает, что эта книга вдохновила его на изменение корпоративной культуры в компании.

      "Предубеждение" Дженнифер Эберхардт

      Дженнифер Эберхардт – профессор Стэнфордского университета, она занимается такими вопросами, как судебная система США, расовые предубеждения и социальные предрассудки. Она получила грант на изучение вопросов психологии расовой дискриминации.

      Книга "Предубеждение" отражает ее взгляд на социальные проблемы, а также те выводы, к которым она пришла спустя десятилетия исследований. Автор рассказывает на примерах о стереотипах и о катастрофических последствиях, к которым они могут привести.

      "Дилемма инноватора" Клейтон Кристенсен

      Эта книга о том, как разоряются компании, являющиеся лидерами отрасли, когда они занимают новую нишу на рынке или на рынке начинают превалировать новейшие технологии.

      Автор на убедительных примерах доказывает: именно в период взлета руководству следует быть наиболее внимательным по отношению к своей компании, поскольку этот период чреват финансовыми потерями и даже полным крахом.

      Клейтон Кристенсен - известный исследователь, профессор Harvard Business School, автор 11 бизнес-бестселлеров.

      Он подробно изучил жизненный путь технологических инноваций в производстве различной продукции и пришел к неутешительному выводу: крупные компании всегда проигрывают мелким, когда дело касается чего-то нового. Его основные труды посвящены созданию и внедрению "подрывных" инноваций.

      "Leadership: In Turbulent Times" Дорис Кирнс Гудвин

      Дорис Кирнс Гудвин является, пожалуй, самым великим из ныне живущих американских историков.

      Она написала биографии бывших президентов США – Линкольна, Теодора Рузвельта, Линдона Джонсона и Франклина Рузвельта.

      Она стала лауреатом Пулитцеровской премии.

      "Люди, власть и прибыль" Джозеф Стиглиц

      Джозеф Стиглиц — американский экономист-кейнсианец. Лауреат Нобелевской премии по экономике "за анализ рынков с асимметричной информацией". Награжден медалью Дж. Б. Кларка (1979). Лауреат премии Ректенвальда (1998). Председатель совета экономических консультантов при президенте США (1995-1997). Шеф-экономист Всемирного банка (1997-2000).

      Джозеф Стиглиц известен как жесткий критик неограниченного рынка, монетаризма и неоклассической экономической школы вообще, а также неолиберального понимания глобализации, политики МВФ в отношении развивающихся стран и либеральных реформ в России.

      Его последняя книга называется "Люди, власть и прибыль: прогрессивный капитализм в эпоху недовольства".

      В этой книге экономист предлагает решение экономических проблем Америки. Он предлагает решения для проблемы неравенства доходов в стране, а также способы борьбы с бедностью и улучшения экономики в стране в целом.

      "Невидимые женщины" Кэролайн Криадо Перес

      Лондонское королевское общество признало лучшей научной работой 2019 г. книгу британской феминистки, активистки и журналистки Кэролайн Криадо Перес об игнорировании женских потребностей в различных отраслях.

      В своей книге Перес рассказывает, например, что часто при производстве спецодежды не берут в расчет типично женскую анатомию.

      Потребности и особенности физиологии не учитывают и при создании функций распознавания речи, и при разработке температурных стандартов в офисах, и даже при медицинских тестах.

      "Думай медленно, решай быстро" Дэниел Канеман

      Эта книга была написана Даниэлем Канеманом, психологом, профессором Принстонского университета (США), лауреатом Нобелевской премии по экономике 2002 г. за "применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности".

      В книге Канеман выделяет в психике человека две системы. Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля, система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений.

      "От хорошего к великому" Джим Коллинз

      Книга Good to Great Джима Коллинза рассказывает она о том, что делали компании, ставшие не просто хорошими, но великими и смогли сохранить этот успех.

      Исследовательская команда во главе с Джимом Коллинзом рассматривает факторы и условия, необходимые для перехода "от хорошего к великому", и его механизмы.

      Авторы убеждены, что последовательное претворение в жизнь идей и концепций, изложенных в книге, поможет практически любой организации кардинальным образом улучшить свою деятельность и добиться по-настоящему выдающихся результатов.

      "Действуй как лидер, думай как лидер" Эрминия Ибарра

      Эрминия Ибарра создала ценную и успешную модель, которая поможет прогрессивно мыслящим руководителям продолжить путь к вершинам управления.

      На основе принципа "обучение на практике" она создала яркий план действий по достижению карьерного роста.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, книги

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