Топ-10 книг о бизнесе и управлении, которые помогут в карьере в 2020 году

Эксперты портала Business Insider составили список лучших книг о бизнесе в 2020 г. Эти книги затрагивают самые разные аспекты, включая соотношение рабочего и свободного времени, материнство и карьеру, а также вопросы персонального развития.

"Герой с тысячью лицами" Джозеф Кэмпбелл



Кэмпбелл, исследуя мифы народов мира, пришел к выводу, что большинство сказаний имеют общую сюжетную структуру путешествия архетипического героя, которую он назвал мономифом.



Герой, по Кэмпбеллу, совершает путешествие в несколько этапов: получив призыв, он покидает обычный мир и при помощи наставника преодолевает барьер на пути в мир сверхъестественный.



Далее героя ожидают испытания, при этом возможна помощь союзников, а также самое тяжелое испытание, приняв которое, он получит награду. Затем следуют метафорическая смерть и воскресение.



После этого герой возвращается с наградой в обычный мир, и на пути его снова ждут испытания. Вернувшись, герой может применить полученную награду, чтобы улучшить обычный мир.



Эта книга, по словам Рея Далио, помогла ему улучшить и изменить свой бизнес и проработать личные неудачи. "Герой с тысячью лицами" (в некоторых переводах — "Тысячеликий герой") — книга американского ученого Джозефа Кэмпбелла по сравнительной мифологии.Кэмпбелл, исследуя мифы народов мира, пришел к выводу, что большинство сказаний имеют общую сюжетную структуру путешествия архетипического героя, которую он назвал мономифом.Герой, по Кэмпбеллу, совершает путешествие в несколько этапов: получив призыв, он покидает обычный мир и при помощи наставника преодолевает барьер на пути в мир сверхъестественный.Далее героя ожидают испытания, при этом возможна помощь союзников, а также самое тяжелое испытание, приняв которое, он получит награду. Затем следуют метафорическая смерть и воскресение.После этого герой возвращается с наградой в обычный мир, и на пути его снова ждут испытания. Вернувшись, герой может применить полученную награду, чтобы улучшить обычный мир.Эта книга, по словам Рея Далио, помогла ему улучшить и изменить свой бизнес и проработать личные неудачи.

"Гибкое сознание" Кэрол Дуэк



Люди с гибким сознанием (с установкой на рост) верят, что все качества можно развить, планомерно работая над собой, а изначальный уровень интеллекта и таланта - это всего лишь стартовая точка.



Такой подход формирует любовь к постоянному обучению и устойчивость к трудностям и неудачам. Вряд ли найдется хоть один выдающийся человек, который бы не обладал этими качествами, пишет автор.



Глава Microsoft Сатья Наделла отмечает, что эта книга вдохновила его на изменение корпоративной культуры в компании. В основе этой книги лежит революционная концепция, открытая известным психологом Кэрол Дуэк в результате 20 лет собственных исследований.Люди с гибким сознанием (с установкой на рост) верят, что все качества можно развить, планомерно работая над собой, а изначальный уровень интеллекта и таланта - это всего лишь стартовая точка.Такой подход формирует любовь к постоянному обучению и устойчивость к трудностям и неудачам. Вряд ли найдется хоть один выдающийся человек, который бы не обладал этими качествами, пишет автор.Глава Microsoft Сатья Наделла отмечает, что эта книга вдохновила его на изменение корпоративной культуры в компании.

"Предубеждение" Дженнифер Эберхардт



Книга "Предубеждение" отражает ее взгляд на социальные проблемы, а также те выводы, к которым она пришла спустя десятилетия исследований. Автор рассказывает на примерах о стереотипах и о катастрофических последствиях, к которым они могут привести. Дженнифер Эберхардт – профессор Стэнфордского университета, она занимается такими вопросами, как судебная система США, расовые предубеждения и социальные предрассудки. Она получила грант на изучение вопросов психологии расовой дискриминации.Книга "Предубеждение" отражает ее взгляд на социальные проблемы, а также те выводы, к которым она пришла спустя десятилетия исследований. Автор рассказывает на примерах о стереотипах и о катастрофических последствиях, к которым они могут привести.

"Дилемма инноватора" Клейтон Кристенсен



Автор на убедительных примерах доказывает: именно в период взлета руководству следует быть наиболее внимательным по отношению к своей компании, поскольку этот период чреват финансовыми потерями и даже полным крахом.



Клейтон Кристенсен - известный исследователь, профессор Harvard Business School, автор 11 бизнес-бестселлеров.



Он подробно изучил жизненный путь технологических инноваций в производстве различной продукции и пришел к неутешительному выводу: крупные компании всегда проигрывают мелким, когда дело касается чего-то нового. Его основные труды посвящены созданию и внедрению "подрывных" инноваций. Эта книга о том, как разоряются компании, являющиеся лидерами отрасли, когда они занимают новую нишу на рынке или на рынке начинают превалировать новейшие технологии.Автор на убедительных примерах доказывает: именно в период взлета руководству следует быть наиболее внимательным по отношению к своей компании, поскольку этот период чреват финансовыми потерями и даже полным крахом.Клейтон Кристенсен - известный исследователь, профессор Harvard Business School, автор 11 бизнес-бестселлеров.Он подробно изучил жизненный путь технологических инноваций в производстве различной продукции и пришел к неутешительному выводу: крупные компании всегда проигрывают мелким, когда дело касается чего-то нового. Его основные труды посвящены созданию и внедрению "подрывных" инноваций.

"Leadership: In Turbulent Times" Дорис Кирнс Гудвин



Она написала биографии бывших президентов США – Линкольна, Теодора Рузвельта, Линдона Джонсона и Франклина Рузвельта.



Она стала лауреатом Пулитцеровской премии. Дорис Кирнс Гудвин является, пожалуй, самым великим из ныне живущих американских историков.Она написала биографии бывших президентов США – Линкольна, Теодора Рузвельта, Линдона Джонсона и Франклина Рузвельта.Она стала лауреатом Пулитцеровской премии.

"Люди, власть и прибыль" Джозеф Стиглиц



Джозеф Стиглиц известен как жесткий критик неограниченного рынка, монетаризма и неоклассической экономической школы вообще, а также неолиберального понимания глобализации, политики МВФ в отношении развивающихся стран и либеральных реформ в России.



Его последняя книга называется "Люди, власть и прибыль: прогрессивный капитализм в эпоху недовольства".



В этой книге экономист предлагает решение экономических проблем Америки. Он предлагает решения для проблемы неравенства доходов в стране, а также способы борьбы с бедностью и улучшения экономики в стране в целом. Джозеф Стиглиц — американский экономист-кейнсианец. Лауреат Нобелевской премии по экономике "за анализ рынков с асимметричной информацией". Награжден медалью Дж. Б. Кларка (1979). Лауреат премии Ректенвальда (1998). Председатель совета экономических консультантов при президенте США (1995-1997). Шеф-экономист Всемирного банка (1997-2000).Джозеф Стиглиц известен как жесткий критик неограниченного рынка, монетаризма и неоклассической экономической школы вообще, а также неолиберального понимания глобализации, политики МВФ в отношении развивающихся стран и либеральных реформ в России.Его последняя книга называется "Люди, власть и прибыль: прогрессивный капитализм в эпоху недовольства".В этой книге экономист предлагает решение экономических проблем Америки. Он предлагает решения для проблемы неравенства доходов в стране, а также способы борьбы с бедностью и улучшения экономики в стране в целом.

"Невидимые женщины" Кэролайн Криадо Перес



В своей книге Перес рассказывает, например, что часто при производстве спецодежды не берут в расчет типично женскую анатомию.



Потребности и особенности физиологии не учитывают и при создании функций распознавания речи, и при разработке температурных стандартов в офисах, и даже при медицинских тестах. Лондонское королевское общество признало лучшей научной работой 2019 г. книгу британской феминистки, активистки и журналистки Кэролайн Криадо Перес об игнорировании женских потребностей в различных отраслях.В своей книге Перес рассказывает, например, что часто при производстве спецодежды не берут в расчет типично женскую анатомию.Потребности и особенности физиологии не учитывают и при создании функций распознавания речи, и при разработке температурных стандартов в офисах, и даже при медицинских тестах.

"Думай медленно, решай быстро" Дэниел Канеман



В книге Канеман выделяет в психике человека две системы. Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля, система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений. Эта книга была написана Даниэлем Канеманом, психологом, профессором Принстонского университета (США), лауреатом Нобелевской премии по экономике 2002 г. за "применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности".В книге Канеман выделяет в психике человека две системы. Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля, система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений.

"От хорошего к великому" Джим Коллинз



Исследовательская команда во главе с Джимом Коллинзом рассматривает факторы и условия, необходимые для перехода "от хорошего к великому", и его механизмы.



Авторы убеждены, что последовательное претворение в жизнь идей и концепций, изложенных в книге, поможет практически любой организации кардинальным образом улучшить свою деятельность и добиться по-настоящему выдающихся результатов. Книга Good to Great Джима Коллинза рассказывает она о том, что делали компании, ставшие не просто хорошими, но великими и смогли сохранить этот успех.Исследовательская команда во главе с Джимом Коллинзом рассматривает факторы и условия, необходимые для перехода "от хорошего к великому", и его механизмы.Авторы убеждены, что последовательное претворение в жизнь идей и концепций, изложенных в книге, поможет практически любой организации кардинальным образом улучшить свою деятельность и добиться по-настоящему выдающихся результатов.

"Действуй как лидер, думай как лидер" Эрминия Ибарра



На основе принципа "обучение на практике" она создала яркий план действий по достижению карьерного роста. Эрминия Ибарра создала ценную и успешную модель, которая поможет прогрессивно мыслящим руководителям продолжить путь к вершинам управления.На основе принципа "обучение на практике" она создала яркий план действий по достижению карьерного роста.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 лучших книгах 2019 г., которые расскажут о том, как стать лучше и эффективнее.