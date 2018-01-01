ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Законопроект о новых пенсионных накоплениях вернули в Минфин на доработку

      07:09Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Минтруд снабдил проект ведомства о гарантированном пенсионном плане (ГПП) собственными замечаниями.

      Фото: Клопс.Ru

      "Мы уже официально давно направили все замечания. Суть в том, что пока еще законопроект недостаточно доработан, его еще нужно дорабатывать - в этом была основа [замечаний]. Они должны доработать после наших замечаний и выслать обратно. Но они [Минфин] еще не вернули", - цитирует ТАСС пояснение директора департамента Минтруда Игната Игнатьева.

      Ранее глава министерства Максим Топилин пояснил, что у ведомства есть замечания "по вопросам обеспечения гарантий, по страхованию ответственности и так далее".

      Как писали ранее "Вести. Экономика", 29 октября Минфин и Банк России представили законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план (ГПП). Он предоставляет гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию, перечисляя средства в негосударственные пенсионные фонды.

      Участников программы планируется мотивировать с помощью налоговых льгот. В частности, владельцы счетов ГПП смогут получить 13%-й вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Льготы предусмотрены и для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП на своих работников.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Россия, Минфин, законопроект, негосударственные пенсионные фонды, Минтруда, ГПП, гарантированный пенсионный план

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить