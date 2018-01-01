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      Крупнейшие банки наращивают премии топ-менеджерам

      07:32Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". За последние 5 лет вознаграждение выросло в 3-6 раз.

      По данным "Известий", ссылающихся на отчетность кредитных организаций, больше всего в январе-сентябре 2019 г. заплатил ключевым сотрудникам Сбербанк - 3,8 млрд руб. В тройку лидеров также входят ВТБ и "Газпромбанк", выплатившие топ-менеджерам по 3,3 млрд руб. Далее идут "Альфа-банк" (2,1 млрд руб.) и банк "Открытие" (1,76 млрд руб).

      Издание также отмечает, что с 2015 г. "Райффайзенбанк" и "Россельхозбанк" увеличили вознаграждение топ-менеджерам примерно вдвое, "Альфа-банк" и ВТБ - втрое, Сбербанк - вчетверо, а "Московский кредитный банк" - в шесть раз.

      "Перед крупнейшими банками стоят непростые задачи: цифровизация, повышение эффективности бизнеса, вывод принципиально новых продуктов - и все это в условиях жесточайшей конкуренции. Эффективные топ-менеджеры были и остаются дорогими, и найти их так же непросто, как и раньше", - пояснила "Известиям" директор по персоналу "Московского кредитного банка" Алена Ефремова.

      В ВТБ рост годовой премии связали с тем, что в 2018 г. банк нарастил прибыль в 1,5 раза до 179 млрд руб. Наращиванием прибыли объяснили рост компенсаций и в "Московском кредитном банке". В "Россельхозбанке" изданию пояснили, что изменения связаны с выплатой долгосрочного вознаграждения, формирующегося с отсрочкой на три года. Сбербанк связал ситуацию с изменениями в составе правления. В "Альфа-банке", "Райффайзенбанке" и банке "Открытие" на запрос издания по поводу роста вознаграждения не ответили.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Россия, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Открытие, Россельхозбанк, премии, топ-менеджмент, годовые бонусы

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