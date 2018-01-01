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      Власти ФРГ не сомневаются в успешной реализации СП-2

      07:33Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". По информации Sueddeutsche Zeitung, руководство Германии утверждает, что позиция Берлина по поводу строительства газопровода остается неизменной.

      Как сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги, правительство Германии уверено в том, что, несмотря на санкции США, проект "Северный поток-2" будет успешно завершен, тем более что компания Nord Stream 2 дала понять, что хочет как можно скорее завершить строительство, отмечает издание.

      Как отмечает газета, спустя 2 дня после введения Вашингтоном новых санкций против участников проекта "Северный поток-2" в правительстве ФРГ заявляют, что позиция немецких властей по отношению к строящемуся газопроводу остается неизменной.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором прописаны в том числе санкции против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Днем позже швейцарский трубоукладчик Allseas заявил о приостановке работ по проекту. Позднее Bloomberg сообщил о том, что компания отозвала свои суда из акватории Балтики.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: США, Россия, Швейцария, санкции, Северный поток-2, Германия

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