Китай увеличил импорт свинины на 150% из-за АЧС

Импорт свинины в Китай в ноябре подскочил более чем на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 229,707 тыс. тонн, что является самым высоким показателем по крайней мере с 2016 г., пишет Reuters.

Фото: EPA-EFE/WU HONG