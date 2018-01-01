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      Китай увеличил импорт свинины на 150% из-за АЧС

      08:43Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Импорт свинины в Китай в ноябре подскочил более чем на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 229,707 тыс. тонн, что является самым высоким показателем по крайней мере с 2016 г., пишет Reuters.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      По сравнению с предыдущим месяцем импорт в ноябре вырос на 30%, показали данные Главного таможенного управления КНР.

      Импорт свинины за первые 11 месяцев 2019 г. составил 1,733 млн тонн, что на 58% больше, чем годом ранее.

      Как сообщали "Вести.Экономика", вирус АЧС распространился практически по всему Китаю, с тех пор как он был впервые зафиксирован в августе 2018 г. По официальным данным, поголовье свиней в стране сократилось почти вдвое в результате АЧС.

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      Падение производства свинины, любимого мяса китайцев, подталкивает цены к рекордно высоким уровням. В ноябре цены на свинину подскочили на 110,2%.

      Власти Китая объявили об инициативе по возрождению производства свинины путем поддержки фермеров, включая субсидии на восстановление поголовья свиней. Китай также использовал стратегические запасы свинины, чтобы сдержать рост цен.

      Однако, чтобы увеличить поставки свиней до их прежних уровней, потребуются годы, считают аналитики.

      На этом фоне Китай увеличивает закупки свинины и других видов мяса.

      Импорт куриного мяса в ноябре подскочил на 70,9% в годовом выражении до 77,895 тыс. тонн.

      Импорт говядины также вырос. Объем поставок в ноябре составил 186,984 тыс. тонн, что на 79,3% больше, чем годом ранее. За первые 11 месяцев 2019 г. импорт говядины составил 1,47 млн тонн, увеличившись на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Рубрики: Товарные рынки, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, импорт, свинина, АЧС

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