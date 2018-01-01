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      Китай, Южная Корея и Япония проведут трехсторонние переговоры

      09:47Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Приостановление переговоров о денуклеаризации и недавняя вспышка напряженности между США и Северной Кореей невыгодны Пхеньяну, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине в понедельник в преддверии трехсторонних переговоров между Китаем, Южной Кореей и Японией. Об этом сообщает Reuters.

      Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: EPA-EFE/YONHAP

      Мун сказал Си, что высоко ценит важную роль, которую Китай играет в решении корейского вопроса, заявил офис южнокорейского президента.

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      "Недавняя ситуация, когда диалог между Северной Кореей и США был приостановлен и на полуострове усилилась напряженность, невыгодна не только нашим двум странам, но и Северной Корее, - отметил Мун. - Я надеюсь, что мы будем работать более тесно, чтобы эта редкая возможность принесла свои плоды".

      Мун находится с визитом в Китае. Позднее в юго-западном городе Чэнду (провинция Сычуань) должна состояться трехсторонняя встреча между ним, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Абэ должен встретиться с Си в Пекине в этот же день, прежде чем он также отправится в Чэнду.

      Хотя стороны будут обсуждать различные экономические вопросы, а также напряженность в отношениях между Сеулом и Токио, Северная Корея, вероятно, будет доминировать в повестке дня.

      Специальный посланник США по Северной Корее Стивен Бигэн встретился с двумя высокопоставленными китайскими дипломатами во время своего двухдневного визита в Пекин на прошлой неделе после аналогичной встречи в Южной Корее и Японии несколькими днями ранее, поскольку дипломаты предпринимают последние попытки предотвратить новую конфронтацию.

      Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встречались три раза с июня 2018 г., но существенного прогресса достичь не удалось.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ноябре Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что КНДР не будет безвозмездно идти на уступки президенту США.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Китай, Северная Корея, переговоры, Южная Корея, Си Цзиньпин, Мун Чжэ Ин

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