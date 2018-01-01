Китай, Южная Корея и Япония проведут трехсторонние переговоры

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: EPA-EFE/YONHAP
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Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: Япония, Китай, Северная Корея, переговоры, Южная Корея, Си Цзиньпин, Мун Чжэ Ин
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