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      Политика низких ставок ЕЦБ рискует стать контрпродуктивной

      11:29Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Процентные ставки в еврозоне могут годами оставаться на исторически низких уровнях, но ультрамягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка рискует стать контрпродуктивной, заявил глава центрального банка Нидерландов и член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот в интервью голландской газете De Volkskrant.

      Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот. Фото: EPA-EFE/KIYOSHI OTA / POOL

      "У меня нет хрустального шара, но я не исключаю, что нынешняя среда с низкими процентными ставками может сохраняться еще пять лет, - сказал Кнот. - Это меня беспокоит, потому что временно низкие процентные ставки - это нечто совершенно отличное от постоянно низких процентных ставок".

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      Глава ЦБ Нидерландов предупредил, что нынешние низкие ставки приводят к чрезмерному принятию рисков среди инвесторов, в то время как более молодые поколения могут чувствовать необходимость продолжать наращивать свои сбережения.

      "Это также пример того, как наша политика низких процентных ставок может в конечном счете выстрелить себе в ногу. Если люди начнут больше копить в ответ на низкие процентные ставки, это добавит дополнительное понижательное давление на инфляцию", - заявил Кнот.

      "Баланс между положительным и отрицательным эффектами низких процентных ставок смещается в неверном направлении, - добавил он. - Поэтому в определенный момент времени мы должны пересмотреть нашу денежно-кредитную политику".

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Кристин Лагард, сменившая Марио Драги на посту главы ЕЦБ, заявила, что планирует начать стратегический обзор денежно-кредитной политики в январе и завершить его к концу 2020 г.

      Выступая незадолго до вступления в должность в начале ноября, Лагард отметила, что пересмотр стратегии станет одним из способов устранить раскол среди ее коллег, возникший из-за решения о расширении стимулирования.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: еврозона, ЕЦБ, ставки, Нидерланды, Клаас Кнот

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