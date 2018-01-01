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      Рынок России: последние важные события уходящего года

      08:32Распечатать

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Эта неделя станет закрытием года для финансового рынка России: выйдут последние данные, будут даны последние комментарии, и некоторые из них будут определяющими для будущих событий уже в следующем году.

      Прежде всего, конечно, стоит обратить внимание на доклад Банка России о денежно-кредитной политике. ЦБ РФ объяснит декабрьское решение о понижении ставки и более подробно опишет прогнозы макроэкономических показателей на следующий год.

      Председатель регулятора Эльвира Набиуллина намекнула на паузу в смягчении после заседания 13 декабря, и в докладе может быть дана более детальная информация, на которую рынок будет опираться уже в следующем году, пишет Bloomberg.

      Кроме того, на этой неделе Росстат опубликует финальную оценку роста валового внутреннего продукта в III квартале, которая ожидается на уровне 1,7%.

      Правда, рост ВВП замедлился в конце года и, по прогнозам Минэкономразвития, по его итогам составит всего 1,3%.

      Инфляция также будет на низком уровне: 2,9-3,2%, как оценивает ЦБР. Когда Россия уже уйдет на каникулы, ФРС опубликует протокол заседания, а чиновники центробанка выступят на ежегодной встрече ассоциации AEA.

      Но это еще не все. Во вторник состоится важное корпоративное событие: совет директоров ПАО "Газпром" обсудит новую дивидендную политику и инвестиционную программу на 2020 г.

      Уровень дивидендных выплат является важнейшим драйвером акций компании. Если ожидания рынка не оправдаются и газовый гигант по-прежнему снова сошлется на крупные инвестпрограммы, оставив дивидендную политику недостаточно щедрой для акционеров, то акции с высокой долей вероятности попадут под волну продаж.

      Между тем, акции ПАО "Газпром" в этом году показали выдающуюся динамику. С начала года они прибавили около 67%. Учитывая, что несколько лет они торговались в узком диапазоне, для держателей бумаг этот года стал настоящим праздником.

      К слову, этому "выстрелу" способствовали как раз высокие дивиденды за 2018 г. и ожидания позитивного изменения дивидендной политики в будущем.

      Но какой она будет, станет ясно уже в ближайшее время.

      Рубрики: ЦБ РФ, Росстат, Акции, Облигации, Энергетика

      Метки: Россия, акции, облигации, Газпром, ЦБ РФ, рынки, ОФЗ, Набиуллина

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