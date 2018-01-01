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      9 старейших авиакомпаний мира

      10:29Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Когда речь заходит об авиации, эта отрасль воспринимается как инновационная сфера деятельности, которая появилась совсем недавно.

      Тем не менее в октябре 2019 г. отметила свой столетний юбилей одна из старейших авиакомпаний мира.

      Ниже мы расскажем о 10 самых старых авиакомпаниях в мире.

      1. KLM

      Год основания: 1919

      Первый полет: май 1920 года

      Количество пассажиров в 2018 г.: 34,2 млн

      KLM — нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 г. Бывшая национальная компания Нидерландов, с 2004 г. является дочерней компанией Air France-KLM.

      KLM — старейшая авиакомпания, сохранившая свое первоначальное название. Авиакомпания KLM была основана 7 октября 1919 г.

      Сейчас она является старейшей в мире компанией, выполняющей регулярные рейсы.

      2. Avianca

      Год основания: 1919

      Первый полет: 1919 год

      Количество пассажиров в 2018 году: 30,5 млн

      Avianca — частная акционерная латиноамериканская авиакомпания со штаб-квартирой в Боготе.

      Портом приписки авиакомпании и ее главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Боготы "Эльдорадо".

      Avianca была основана 5 декабря 1919 г. в Барранкилье как Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo и является второй старейшей авиакомпанией в мире после KLM.

      3. Qantas

      Год основания: 1920

      Количество пассажиров в 2018 году: 55,3 млн

      Qantas Airways Limited — самая большая авиакомпания Австралии. Имеет прозвище "Летающий кенгуру". Штаб-квартира авиакомпании находится в Сиднее.

      Основанная в 1920 г., занимает третье место в списке старейших действующих авиакомпаний мира, и является старейшей в англоязычном мире.

      Qantas - публичная компания, акции которой торгуются на бирже ASX. Также Qantas является членом-основателем авиационного альянса Oneworld.

      4. "Аэрофлот"

      Год основания: 1923

      Первый полет: июль 1923 года

      Количество пассажиров в 2018 году: 55,7 млн

      "Аэрофлот" — российская государственно-частная авиакомпания, которая образовалась из одного из подразделений советского "Аэрофлота" и стала владеть правами на эту торговую марку.

      С апреля 2006 г. "Аэрофлот" является полноправным членом авиационного альянса SkyTeam.

      Также "Аэрофлот" вместе со своими дочерними авиакомпаниями "Россия", "Аврора" и "Победа" образует авиационный холдинг "Группа "Аэрофлот", который входит в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку.

      5. Czech Airlines

      Год основания: 1923

      Первый полет: октябрь 1923 года

      Количество пассажиров в 2018 году: 2,9 млн

      CSA Czech Airlines — национальная авиакомпания Чешской Республики, базирующаяся в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.

      Компания выполняет рейсы по Европе, Ближнему Востоку и Азии. Осуществляет также чартерные рейсы и грузовые перевозки.

      Является членом альянса авиакомпаний SkyTeam. Программа лояльности для часто летающих пассажиров называется OK Plus.

      6. Finnair

      Год основания: 1923

      Первый полет: март 1924 года

      Количество пассажиров в 2018 году: 13 млн

      Finnair — государственный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны. Базируется в аэропорту "Хельсинки-Вантаа". Входит в альянс Oneworld.

      Основным акционером является правительство Финляндии, которому принадлежит 55,8% акций. Finnair и дочерние компании занимают доминирующее положение во внутренних и международных авиаперевозках в Финляндии.

      7. Delta Air Lines

      Год основания: 1924

      Количество пассажиров в 2018 году: 192,5 млн

      Delta Air Lines,— американская авиакомпания со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырех компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

      Delta Air Lines — крупнейшая авиакомпания мира по трем значимым критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и количество пунктов назначения), ее маршрутная сеть охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна.

      8. Air Serbia

      Год основания: 1927

      Количество пассажиров в 2018 году: 2,5 млн

      Air Serbia — государственная авиакомпания Сербии, расположенная в Белграде.

      JAT Airways совершает полеты из Белграда во Франкфурт-на-Майне, Москву, Мюнхен, Берлин, Лондон, Париж, Вену, Цюрих и другие европейские города.

      JAT Airways является главной авиакомпанией Сербии. Кроме нее существуют также авиакомпании Aviogenex и Master Airways.

      9. Iberia

      Год основания: 1927

      Первый полет: декабрь 1927 года

      Количество пассажиров в 2018 году: 20 млн

      Iberia — национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, базирующийся в аэропорту "Мадрид-Барахас" со штаб-квартирой в Мадриде. Является членом авиационного альянса Oneworld с 1999 г.

      Авиакомпания совместно с Iberia Regional, управляемой независимым перевозчиком Air Nostrum, входит в объединение Iberia Group, которая помимо пассажирских и грузовых перевозок занимается техническим обслуживанием воздушных судов, сервисным обслуживанием в аэропортах, сопровождением IT-систем и организацией борт-питания.

      Iberia Group выполняет рейсы в более чем 115 пунктов назначения в 39 странах мира самостоятельно и в 90 пунктов назначения по заключенным код-шеринговым соглашениям рейсами других авиакомпаний.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, авиация, авиакомпании

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