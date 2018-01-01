9 старейших авиакомпаний мира

Когда речь заходит об авиации, эта отрасль воспринимается как инновационная сфера деятельности, которая появилась совсем недавно.

1. KLM Год основания : 1919



Первый полет : май 1920 года



Количество пассажиров в 2018 г. : 34,2 млн



KLM — нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 г. Бывшая национальная компания Нидерландов, с 2004 г. является дочерней компанией Air France-KLM.



KLM — старейшая авиакомпания, сохранившая свое первоначальное название. Авиакомпания KLM была основана 7 октября 1919 г.



Сейчас она является старейшей в мире компанией, выполняющей регулярные рейсы. : 1919: май 1920 года: 34,2 млнKLM — нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 г. Бывшая национальная компания Нидерландов, с 2004 г. является дочерней компанией Air France-KLM.KLM — старейшая авиакомпания, сохранившая свое первоначальное название. Авиакомпания KLM была основана 7 октября 1919 г.Сейчас она является старейшей в мире компанией, выполняющей регулярные рейсы.

2. Avianca Год основания : 1919



Первый полет : 1919 год



Количество пассажиров в 2018 году : 30,5 млн



Avianca — частная акционерная латиноамериканская авиакомпания со штаб-квартирой в Боготе.



Портом приписки авиакомпании и ее главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Боготы "Эльдорадо".



Avianca была основана 5 декабря 1919 г. в Барранкилье как Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo и является второй старейшей авиакомпанией в мире после KLM. : 1919: 1919 год: 30,5 млнAvianca — частная акционерная латиноамериканская авиакомпания со штаб-квартирой в Боготе.Портом приписки авиакомпании и ее главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Боготы "Эльдорадо".Avianca была основана 5 декабря 1919 г. в Барранкилье как Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo и является второй старейшей авиакомпанией в мире после KLM.

3. Qantas Год основания : 1920



Количество пассажиров в 2018 году : 55,3 млн



Qantas Airways Limited — самая большая авиакомпания Австралии. Имеет прозвище "Летающий кенгуру". Штаб-квартира авиакомпании находится в Сиднее.



Основанная в 1920 г., занимает третье место в списке старейших действующих авиакомпаний мира, и является старейшей в англоязычном мире.



Qantas - публичная компания, акции которой торгуются на бирже ASX. Также Qantas является членом-основателем авиационного альянса Oneworld. : 1920: 55,3 млнQantas Airways Limited — самая большая авиакомпания Австралии. Имеет прозвище "Летающий кенгуру". Штаб-квартира авиакомпании находится в Сиднее.Основанная в 1920 г., занимает третье место в списке старейших действующих авиакомпаний мира, и является старейшей в англоязычном мире.Qantas - публичная компания, акции которой торгуются на бирже ASX. Также Qantas является членом-основателем авиационного альянса Oneworld.

4. "Аэрофлот" Год основания : 1923



Первый полет : июль 1923 года



Количество пассажиров в 2018 году : 55,7 млн



"Аэрофлот" — российская государственно-частная авиакомпания, которая образовалась из одного из подразделений советского "Аэрофлота" и стала владеть правами на эту торговую марку.



С апреля 2006 г. "Аэрофлот" является полноправным членом авиационного альянса SkyTeam.



Также "Аэрофлот" вместе со своими дочерними авиакомпаниями "Россия", "Аврора" и "Победа" образует авиационный холдинг "Группа "Аэрофлот", который входит в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку. : 1923: июль 1923 года: 55,7 млн"Аэрофлот" — российская государственно-частная авиакомпания, которая образовалась из одного из подразделений советского "Аэрофлота" и стала владеть правами на эту торговую марку.С апреля 2006 г. "Аэрофлот" является полноправным членом авиационного альянса SkyTeam.Также "Аэрофлот" вместе со своими дочерними авиакомпаниями "Россия", "Аврора" и "Победа" образует авиационный холдинг "Группа "Аэрофлот", который входит в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку.

5. Czech Airlines Год основания : 1923



Первый полет : октябрь 1923 года



Количество пассажиров в 2018 году : 2,9 млн



CSA Czech Airlines — национальная авиакомпания Чешской Республики, базирующаяся в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.



Компания выполняет рейсы по Европе, Ближнему Востоку и Азии. Осуществляет также чартерные рейсы и грузовые перевозки.



Является членом альянса авиакомпаний SkyTeam. Программа лояльности для часто летающих пассажиров называется OK Plus. : 1923: октябрь 1923 года: 2,9 млнCSA Czech Airlines — национальная авиакомпания Чешской Республики, базирующаяся в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.Компания выполняет рейсы по Европе, Ближнему Востоку и Азии. Осуществляет также чартерные рейсы и грузовые перевозки.Является членом альянса авиакомпаний SkyTeam. Программа лояльности для часто летающих пассажиров называется OK Plus.

6. Finnair Год основания : 1923



Первый полет : март 1924 года



Количество пассажиров в 2018 году : 13 млн



Finnair — государственный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны. Базируется в аэропорту "Хельсинки-Вантаа". Входит в альянс Oneworld.



Основным акционером является правительство Финляндии, которому принадлежит 55,8% акций. Finnair и дочерние компании занимают доминирующее положение во внутренних и международных авиаперевозках в Финляндии. : 1923: март 1924 года: 13 млнFinnair — государственный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны. Базируется в аэропорту "Хельсинки-Вантаа". Входит в альянс Oneworld.Основным акционером является правительство Финляндии, которому принадлежит 55,8% акций. Finnair и дочерние компании занимают доминирующее положение во внутренних и международных авиаперевозках в Финляндии.

7. Delta Air Lines Год основания : 1924



Количество пассажиров в 2018 году : 192,5 млн



Delta Air Lines,— американская авиакомпания со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырех компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.



Delta Air Lines — крупнейшая авиакомпания мира по трем значимым критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и количество пунктов назначения), ее маршрутная сеть охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. : 1924: 192,5 млнDelta Air Lines,— американская авиакомпания со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырех компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.Delta Air Lines — крупнейшая авиакомпания мира по трем значимым критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и количество пунктов назначения), ее маршрутная сеть охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна.

8. Air Serbia Год основания : 1927



Количество пассажиров в 2018 году : 2,5 млн



Air Serbia — государственная авиакомпания Сербии, расположенная в Белграде.



JAT Airways совершает полеты из Белграда во Франкфурт-на-Майне, Москву, Мюнхен, Берлин, Лондон, Париж, Вену, Цюрих и другие европейские города.



JAT Airways является главной авиакомпанией Сербии. Кроме нее существуют также авиакомпании Aviogenex и Master Airways. : 1927: 2,5 млнAir Serbia — государственная авиакомпания Сербии, расположенная в Белграде.JAT Airways совершает полеты из Белграда во Франкфурт-на-Майне, Москву, Мюнхен, Берлин, Лондон, Париж, Вену, Цюрих и другие европейские города.JAT Airways является главной авиакомпанией Сербии. Кроме нее существуют также авиакомпании Aviogenex и Master Airways.

9. Iberia Год основания : 1927



Первый полет : декабрь 1927 года



Количество пассажиров в 2018 году : 20 млн



Iberia — национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, базирующийся в аэропорту "Мадрид-Барахас" со штаб-квартирой в Мадриде. Является членом авиационного альянса Oneworld с 1999 г.



Авиакомпания совместно с Iberia Regional, управляемой независимым перевозчиком Air Nostrum, входит в объединение Iberia Group, которая помимо пассажирских и грузовых перевозок занимается техническим обслуживанием воздушных судов, сервисным обслуживанием в аэропортах, сопровождением IT-систем и организацией борт-питания.



Iberia Group выполняет рейсы в более чем 115 пунктов назначения в 39 странах мира самостоятельно и в 90 пунктов назначения по заключенным код-шеринговым соглашениям рейсами других авиакомпаний. : 1927: декабрь 1927 года: 20 млнIberia — национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, базирующийся в аэропорту "Мадрид-Барахас" со штаб-квартирой в Мадриде. Является членом авиационного альянса Oneworld с 1999 г.Авиакомпания совместно с Iberia Regional, управляемой независимым перевозчиком Air Nostrum, входит в объединение Iberia Group, которая помимо пассажирских и грузовых перевозок занимается техническим обслуживанием воздушных судов, сервисным обслуживанием в аэропортах, сопровождением IT-систем и организацией борт-питания.Iberia Group выполняет рейсы в более чем 115 пунктов назначения в 39 странах мира самостоятельно и в 90 пунктов назначения по заключенным код-шеринговым соглашениям рейсами других авиакомпаний.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Тем не менее в октябре 2019 г. отметила свой столетний юбилей одна из старейших авиакомпаний мира.Ниже мы расскажем о 10 самых старых авиакомпаниях в мире.