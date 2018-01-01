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      Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

      10:19Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,25-62,29 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,27 руб., повысившись на 1,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

      Тем временем курс евро составил 68,99 руб. - это на 2,25 коп. выше отметки предыдущего закрытия.

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      Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,9 коп. до 65,29 руб.

      Нефть дешевеет в понедельник, но по-прежнему торгуется в районе трехмесячных максимумов на фоне оптимизма в отношении перспектив торговой сделки США и Китая.

      Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,4% и составила $65,91 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,5% до $60,15 за баррель.

      По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 0,6%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в пятницу опустилась на 1,2%.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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