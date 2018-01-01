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      Почему ФРС повторяет ошибку 1998 года?

      09:13Распечатать

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Администрация Дональда Трампа использовала политику тарифов для заключения двустороннего торгового соглашения с Китаем, однако эти действия оказали влияние на денежно-кредитную политику, и Федрезерв может совершить серьезную ошибку.

      Переговоры, основанные на тарифах, были частью общей торговой стратегии Трампа, но были ли тарифы инструментом для изменения денежно-кредитной политики?

      Независимо от того, так это или нет, ФРС теперь невольно вступила в симбиотические отношения с фискальной политикой, и вопросы относительно автономии регулятора могут очень существенно повлиять на будущие решения, ставящие под угрозу финансовую стабильность.

      Федеральная резервная система не принимает участия в решениях в области налогово-бюджетной политики, в том числе в вопросе введения импортных пошлин.

      Вместе с тем, принимая решения по ставкам и другим инструментам монетарной политики, Федрезерв вынужден учитывать тарифы в своих экономических прогнозах, а следовательно, и решении по ставкам.

      Джером Пауэлл прямо заявлял, что денежно-кредитная политика должна учитывать, как торговые споры влияют на экономические и инфляционные перспективы, и необходимо корректировать денежно-кредитную политику для достижения поставленных задач.

      Учитывая, что торговая война не имеет определенных временных рамок и заранее известного исхода, ФРС вынуждена принимать страховочные решения.

      Вопрос только в том, как долго они должны действовать, ведь многие экономические и финансовые риски не материализуются.

      Рост ВВП на 2,4% практически соответствовал прогнозу политиков в 2,3%, а ожидания по уровню безработицы (3,5%) и базовой инфляции (1,9%) были очень близки к фактическим результатам в 3,6% и 1,7% соответственно.

      Вместе с тем, почти при идеальном прогнозе на 2019 г. члены Комитета по операциям на открытом рынке пошли против своих первоначальных намерений дважды повысить ставку в течение года и вместо этого снизили ее три раза.

      Zerohedge.

      Некоторые эксперты полагают, что с точки зрения монетарной политики перспективы экономики и финансовых рынков аналогичны тем, что были в 1998 г.

      Тогда в Федрезерве были обеспокоены тем, как последствия азиатского кризиса могут повлиять на показатели экспорта американских компаний и экономику США в целом.

      В 2019 г. политики увидели, что торговые споры между США и Китаем оказали давление на рост экспорта и инвестиции в бизнес. Таким образом, в оба указанных периода члены ФРС решили снизить ставки три раза, чтобы смягчить воздействие на внутреннюю экономику.

      Тем не менее ни в 1998 г., ни в этом показатели экономики оказались не подвержены внешним факторам.

      Ну и в заключение - и тогда и сейчас вливание ликвидности стало причиной ралли на финансовых рынках.

      И хотя в конце 1990-х гг. монетарные органы были независимы и не подвержены политическим решениям, они все равно допустили ошибку, сохраняя сверхмягкую монетарную политику слишком долго. В результате финансовые рынки значительно опережали экономику, цены на акции и корпоративный долг взлетели до рекордных уровней, в то время как операционная прибыль снижалась. Конечным результатом стал финансовый спад.

      Zerohedge

      Сейчас риск повторения прошлых ошибок слишком высок.

      С одной стороны, Федрезерв упускает из виду тот факт, что мягкая денежная политика слишком сильно искажает финансовые рынки. Во-вторых, независимость ФРС никогда не подвергалась такой серьезной угрозе.

      Пока инвесторы делают ставку на то, что в 2020 г. ничего не изменится, но риски финансовых эксцессов, создающих финансовую нестабильность, растут. Волатильность в политике и рыночных ставках вполне может стать сюрпризом в 2020 г.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: ФРС, ставки, монетарная политика, тарифы, Пауэлл

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