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      Китай расширит доступ частных компаний к нефтяному, телекоммуникационному и энергетическому рынкам

      12:11Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Власти Китая пообещали предоставить частным компаниям больший доступ к нефтяному, телекоммуникационному и энергетическому рынкам, поскольку Пекин пытается поддержать замедляющуюся экономику, пишет MarketWatch.

      Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

      Правительство также пообещало предоставить частным компаниям равные условия с государственными предприятиями в большем количестве отраслей. В заявлении не указано, распространяются ли эти изменения в равной степени на иностранные компании.

      Власти пообещали "ввести рыночную конкуренцию" в ключевых отраслях, включая электроэнергетику, телекоммуникации, железные дороги, нефть и природный газ. Частным предприятиям впервые будет разрешено оказывать основные телекоммуникационные услуги и инвестировать в производство и распределение электроэнергии.

      В заявлении не содержится деталей о пределах владения или других возможных ограничениях для частных компаний. Отмечается, что разрабатывается график вступления в силу изменений.

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      Китай ранее принял ряд мер по открытию своего рынка. Пекин снял ограничения на полную иностранную собственность в сфере производства электромобилей и заявил, что это распространится на всю автомобильную промышленность к 2021 г.

      Кроме того, Китай открывает свою огромную финансовую отрасль для иностранцев. Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) заявила, что ограничения для иностранных инвесторов на владение компаниями, занимающимися операциями с фьючерсами, будут отменены с 1 января 2020 г.

      С 1 декабря 2020 г. будут отменены ограничения на иностранное владение компаниями, работающими с ценными бумагами. С 1 апреля 2020 г. будут отменены такие ограничения для компаний, управляющих паевыми инвестиционными фондами.

      Китай активизировал усилия по открытию своего рынка на фоне торговой войны с США. Расширение доступа к местному рынку для иностранных компаний было одним из требований Вашингтона.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, энергетика, телекоммуникации, частные компании, нефтяной рынок

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