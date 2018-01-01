Украинские компании договорились о поставках газа из России: Порошенко грозит санкциями

Первые пять украинских компаний заключили соглашения о прямых поставках газа из России. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал ввести против них санкции.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."Пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они - политические, - написал Порошенко на своей странице в "Фейсбуке". - Это вопрос национальной безопасности. "Европейская солидарность" потребует немедленного созыва СНБО (совет нацбезопасности и обороны) и введения санкций против прямых поставок газа из РФ".По его словам, прямые поставки стали "результатом тайных переговоров власти, и украинские компании покупают газ из России со значительной скидкой для финансирования политической деятельности в интересах России".Контракты о прямых поставках газа из России на Украину стали возможны после подписания протокола о соглашении."Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол о соглашении: сохраняется транзит в ЕС через Украину, "Газпром" выплатит до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд Украине по решению арбитража, а в обмен Украина отзовет все иски против российской компании (около $12 млрд)."Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.", - сообщается в протоколе.В итоге "Нафтогаз" забронирует транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа.Тариф на транзит газа установит независимый регулятор.Возможны и прямые поставки газа на Украину."При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - отмечается в документе.Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву дороже прямых закупок у России.