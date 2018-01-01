ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Рынок экспорта услуг накрыла стагнация

      09:20Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Объем поставок услуг за 10 месяцев 2019 г. остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минэкономразвития, по итогам 10 месяцев 2019 г. экспорт услуг находится на уровне $53,3 млрд, как и в прошлом году, то есть наблюдается стагнация. При этом, как отмечают в ведомстве, поставки транспортных услуг выросли на 4%, деловых услуг — на 2,6%, услуг ИКТ — на 1,6%.

      Однако серьезно просела категория "строительство в России", связанная с возведением объектов на территории РФ отечественными компаниями для иностранных заказчиков. Падение составило 20%. МЭР намерено спросить строительные компании о причинах произошедшего.

      Как пояснили изданию в министерстве, сдерживающим фактором выступает нерешенный вопрос об освобождении экспортеров услуг от валютного контроля. Необходимо также обнулить НДС для поставщиков из категории "плата за пользование интеллектуальной собственностью": в нее входит продажа большинства IT-продукции. В числе основных причин, тормозящих процесс, в ведомстве также называют введение электронных виз на территории всей России только с 1 января 2021 г.

      В Минпромторге отсутствие роста объяснили высокой планкой, заданной в прошлом году. "Эффект высокой базы создал в первую очередь чемпионат мира по футболу, а именно введение паспорта болельщика — документа, который обеспечивал безвизовый въезд, свободное перемещение и проживание иностранцев на территории России", - приводит издание пояснение ведомства.

      Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" установил для поставок услуг из России планку $100 млрд к 2024 г. и $70 млрд в 2019 г. Однако ранее министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о рисках недостижения этих объемов и просил выделить дополнительное финансирование федпроекту "Экспорт услуг" в размере 245 млрд руб., отмечают "Известия". Сумма в 42 раза превышает предусмотренное до 2024 г. финансирование. В МЭР изданию заявили, что этот вопрос все еще прорабатывается.

      В ведомстве отметили, что развитие и поддержка экспорта услуг — новое направление, в нашей стране этим раньше системно не занимались. Для обеспечения устойчиво высоких темпов развития в этой сфере ведомство подготовило стратегию развития экспорта услуг до 2025 г. В числе приоритетных направлений значатся транспортные, туристские, деловые, информационно-телекоммуникационные, финансовые и строительные сферы.

      На декабрь также запланировано утверждение 12 отраслевых комплексов мер, направленных на увеличение объемов экспорта. Кроме того, как сообщили в ведомстве, будет запущен кэш рибейт для зарубежных кинокомпаний. Программа предполагает компенсацию иностранным производителям аудиовизуального контента от 30% до 40% затрат, понесенных на территории РФ за счет государственных субсидий. По информации Минэкономразвития, интерес к этому предложению проявили уже более 20 компаний.

      Рубрики: Регионы России, Недвижимость, Страхование, Технологии и IT, Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Минэкономразвития, нацпроект, стагнация, Минторг, экспорт услуг

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить