Рынок экспорта услуг накрыла стагнация

Объем поставок услуг за 10 месяцев 2019 г. остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минэкономразвития, по итогам 10 месяцев 2019 г. экспорт услуг находится на уровне $53,3 млрд, как и в прошлом году, то есть наблюдается стагнация. При этом, как отмечают в ведомстве, поставки транспортных услуг выросли на 4%, деловых услуг — на 2,6%, услуг ИКТ — на 1,6%.Однако серьезно просела категория "строительство в России", связанная с возведением объектов на территории РФ отечественными компаниями для иностранных заказчиков. Падение составило 20%. МЭР намерено спросить строительные компании о причинах произошедшего.Как пояснили изданию в министерстве, сдерживающим фактором выступает нерешенный вопрос об освобождении экспортеров услуг от валютного контроля. Необходимо также обнулить НДС для поставщиков из категории "плата за пользование интеллектуальной собственностью": в нее входит продажа большинства IT-продукции. В числе основных причин, тормозящих процесс, в ведомстве также называют введение электронных виз на территории всей России только с 1 января 2021 г.В Минпромторге отсутствие роста объяснили высокой планкой, заданной в прошлом году. "Эффект высокой базы создал в первую очередь чемпионат мира по футболу, а именно введение паспорта болельщика — документа, который обеспечивал безвизовый въезд, свободное перемещение и проживание иностранцев на территории России", - приводит издание пояснение ведомства.Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" установил для поставок услуг из России планку $100 млрд к 2024 г. и $70 млрд в 2019 г. Однако ранее министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о рисках недостижения этих объемов и просил выделить дополнительное финансирование федпроекту "Экспорт услуг" в размере 245 млрд руб., отмечают "Известия". Сумма в 42 раза превышает предусмотренное до 2024 г. финансирование. В МЭР изданию заявили, что этот вопрос все еще прорабатывается.В ведомстве отметили, что развитие и поддержка экспорта услуг — новое направление, в нашей стране этим раньше системно не занимались. Для обеспечения устойчиво высоких темпов развития в этой сфере ведомство подготовило стратегию развития экспорта услуг до 2025 г. В числе приоритетных направлений значатся транспортные, туристские, деловые, информационно-телекоммуникационные, финансовые и строительные сферы.На декабрь также запланировано утверждение 12 отраслевых комплексов мер, направленных на увеличение объемов экспорта. Кроме того, как сообщили в ведомстве, будет запущен кэш рибейт для зарубежных кинокомпаний. Программа предполагает компенсацию иностранным производителям аудиовизуального контента от 30% до 40% затрат, понесенных на территории РФ за счет государственных субсидий. По информации Минэкономразвития, интерес к этому предложению проявили уже более 20 компаний.