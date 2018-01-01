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      В России разработан сверхтвердый сплав для бурения в Арктике

      09:46Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". НИТУ "МИСиС" разработал новое поколение сверхтвердых сплавов для горно-промышленного оборудования и для добычи полезных ископаемых в экстремальных условиях Арктики.

      Ученые в рамках госпрограммы по развитию Арктики разработали принципиально новые крупнозернистые твердые сплавы, увеличившие прочность и износостойкость горного оборудования в два раза. Эти материалы обладают особой структурой с несколькими уровнями иерархии, сообщил руководитель проекта, профессор университета Евгений Левашов.

      Новый материал содержит структурные составляющие с сильно различающимися размерами зерен – от 6-8 микрометров до 10 нанометров.

      "Разработка представляет собой технологию производства нового поколения крупнозернистых твердых сплавов, обладающих особо однородной структурой с округлыми зернами карбида вольфрама и наномодифицированной кобальтовой связкой. За счет введения в состав сплава функциональных легирующих добавок и оптимизации режимов изготовления, в пластичной кобальтовой связке выделяются упрочняющие наночастицы пластинчатой формы с характерным размером 4-5 нанометров. Это обеспечивает одновременный рост трещиностойкости, прочности и износостойкости материала", – пояснил Левашов.

      Промышленные испытания нового сплава были проведены в конце ноября 2019 г. на шахте "Полысаевская" (Кемеровская область), разрабатываемой угледобывающей компанией СУЭК. В ходе испытаний проходческим комбайном на глубине 250 м было переработано более 700 куб. м породы. Горные резцы из новых твердых сплавов продемонстрировали полное отсутствие сколов, при этом их ресурс на 80-100% превзошел лучшие отечественные и зарубежные аналоги.

      Потребителями горно-добывающего инструмента из разработанных сплавов являются предприятия, специализирующиеся на шахтной/карьерной добыче горных пород различной прочности. В частности, "Сибирская угольная энергетическая компания", "Мечел", "АЛРОСА", "Апатит" и другие, сообщило РИА "Новости". Ожидается, что внедрение разработки позволит значительно повысить эффективность добычи полезных ископаемых на месторождениях Арктического региона РФ.

      Рубрики: Металлургия

      Метки: металлургия, бурение, добыча полезных ископаемых, сплав

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