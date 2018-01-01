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      Минпромторг потратит еще 15 млрд рублей на Sukhoi Superjet с импортозамещением

      10:19Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Минпромторг потратит еще 14,8 млрд руб. на разработку модифицированной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) - Superjet New с максимально возможной долей российских компонентов и систем.

      Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - разработчик Sukhoi Superjet 100 - выбрана исполнителем контракта.

      Самолет SSJ-New с увеличенной долей российских комплектующих может быть создан к 2024 г., сообщила в ноябре 2019 г. компания "Технодинамика" - участник программы импортозамещения. "Технодинамика" обязалось до 2023 г. разработать и поставить опытную партию новых шасси для нового Superjet.

      Минпромторг 11 апреля 2019 г. разместил заказ на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по программе Superjet c максимальным импортозамещением компонентов и систем (SSJ-New). Контракт стоимостью 3,5 млрд руб. был подписан с ГСС, сообщалось ранее.

      Новые расходы еще на 15 млрд руб. приводятся в плане-графике Минпромторга в базе СПАРК. Тендер на эти работы пока не объявлен.

      Согласно плану дополнительные НИОКР по SSJ-New необходимо закончить до 15 декабря 2021 г. Разработки проводятся в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы". В Минпромторге подтвердили РБК финансирование научно-исследовательских работ. Контракт планируется заключить в декабре 2019 г. на два года.

      Как сообщали "Вести.Экономика", компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в 2019 г. должна поставить 15 новых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Это на треть меньше, чем в прошлом году.

      Первый Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) представлен в 2003 г., а первый его полет выполнен в 2008 г. Региональный лайнер разработала и производит компания "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, в составе государственной "Объединенной авиастроительной корпорации").

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: импортозамещение, Сухой Суперджет 100, SSJ, Superjet-New

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