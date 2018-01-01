ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Обзор рынка: нейтральный фон

      09:54Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". В пятницу высоколиквидные бумаги торговались разнонаправленно, восходящий тренд по индексу РТС остался в силе, но активность покупателей сокращается по мере приближения праздничных каникул (в западных странах биржи не работают 25 декабря по случаю Рождества). Лучше рынка выглядел "Газпром" (GAZP, +1,6%) – появились сообщения о возможной договоренности с Украиной по транзиту газа. "АЛРОСА" (ALRS) подорожала на 0,9%, НЛМК (NLMK) – на 0,8%, "Магнит" (MGNT) – на 0,6%. Тем временем акции "Транснефти" (TRNFP) подешевели на 1,9%, "Полюса" (PLZL) – на 1,2%, Ростелекома (RTKM) – на 1,1%, Мосбиржи (MOEX) – на 1,0%.

      Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Рязаньэнергосбыта" (RZSB) подорожали на 2,5%, МОЭСК (MSRS) – на 2,3%, "Росинтер ресторантс" (ROST) – на 2,2%.

      Фондовые индексы США повысились на 0,3-0,5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

      С позиций технического анализа восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, но индикатор RSI находится в зоне перекупленности, что повышает вероятность приостановки роста. Внешний фон к открытию торгов можно считать нейтральным: сообщения о снижении Китаем импортных пошлин на часть товаров не взывали заметной реакции на азиатских фондовых площадках. В российском секторе высоколиквидных бумаг в центре внимания инвесторов может остаться "Газпром": как сообщается, компания подписала с Украиной соглашение о транзите газа сроком на пять лет. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 62,5 по паре доллар/рубль, тренд на укрепление рубля сдерживается повышением курса доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) после выхода данных, подтвердивших рост ВВП США на 2,1% год-к-году в III квартале текущего года.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить