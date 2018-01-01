Обзор рынка: нейтральный фон

В пятницу высоколиквидные бумаги торговались разнонаправленно, восходящий тренд по индексу РТС остался в силе, но активность покупателей сокращается по мере приближения праздничных каникул (в западных странах биржи не работают 25 декабря по случаю Рождества). Лучше рынка выглядел "Газпром" (GAZP, +1,6%) – появились сообщения о возможной договоренности с Украиной по транзиту газа. "АЛРОСА" (ALRS) подорожала на 0,9%, НЛМК (NLMK) – на 0,8%, "Магнит" (MGNT) – на 0,6%. Тем временем акции "Транснефти" (TRNFP) подешевели на 1,9%, "Полюса" (PLZL) – на 1,2%, Ростелекома (RTKM) – на 1,1%, Мосбиржи (MOEX) – на 1,0%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Рязаньэнергосбыта" (RZSB) подорожали на 2,5%, МОЭСК (MSRS) – на 2,3%, "Росинтер ресторантс" (ROST) – на 2,2%.Фондовые индексы США повысились на 0,3-0,5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.С позиций технического анализа восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, но индикатор RSI находится в зоне перекупленности, что повышает вероятность приостановки роста. Внешний фон к открытию торгов можно считать нейтральным: сообщения о снижении Китаем импортных пошлин на часть товаров не взывали заметной реакции на азиатских фондовых площадках. В российском секторе высоколиквидных бумаг в центре внимания инвесторов может остаться "Газпром": как сообщается, компания подписала с Украиной соглашение о транзите газа сроком на пять лет. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 62,5 по паре доллар/рубль, тренд на укрепление рубля сдерживается повышением курса доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) после выхода данных, подтвердивших рост ВВП США на 2,1% год-к-году в III квартале текущего года.