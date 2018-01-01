Эксперты составили рейтинг самых востребованных профессий в России

Его возглавляет продавец-кассир. В топ-10 по версии ВНИИ труда вошли также повар, педагог, юрист, соцработник.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Как сообщают "Известия", ссылаясь на исследование Всероссийского научно-исследовательского института труда, опрос был произведен среди 26,9 тыс. компаний. Кроме того, эксперты ВНИИ учли данные о вакансиях на трех популярных сайтах рекрутинговых сервисов и другую информацию.При этом в институте подчеркнули: исследование касалось только профессий рабочих и специалистов среднего звена.Как уточняется в исследовании, дефицит кадров по востребованным профессиям, то есть когда не хватает больше половины необходимых работников, испытывают лишь 9,5% компаний.В первую очередь работодатели остро нуждаются в продавцах-кассирах. На второй строчке рейтинга - повара, на третьей - педагоги профобучения и профобразования (как правило, это лекторы вузов и центров повышения квалификации). Кроме того, в десятке востребованных профессий - юристы, специалисты по социальной работе, по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Вошли в топ-10 также делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.При этом в ВНИИ труда отметили, что в ближайшее время картина на рынке может измениться: на смену продавцам приходят роботы, растет спрос на специалистов IT и маркетологов. С этой точкой зрения согласны и другие эксперты.Топ-10 от ВНИИ труда значительно отличается от подобного списка Минтруда, публикуемого раз в квартал. В рейтинге, актуализированном на сентябрь, первую строчку занимают рабочие-строители. Кроме того, в нем лидируют сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств (рабочие, механики и ремонтники), водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.Разницу рейтингов эксперты ВНИИ труда объяснили тем, что использовали более широкий набор инструментов. Минтруда для составления рейтинга использует данные о вакансиях, имеющиеся у службы занятости.