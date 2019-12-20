Газопровод под санкциями: когда заработает "Северный поток-2"?

Трубоукладчики вышли из акватории строительства "Северного потока-2" в Балтийском море после введения санкций США. Эксперты оценили сроки отсрочки завершения проекта. Строительство может затянуться на полгода.

Укладка труб "Северного потока-2". Фото: ЕРА.

Маршруты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2"

На долю трубоукладочных судов Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit компании Allseas приходится более 96% от общей протяженности двухниточного газопровода "Северный поток-2". Компания Saipem, использующая судно Castoro Dieci, выполнила протаскивание на берег конечного участка газопровода и его стыковку с участком берегового пересечения в Германии, а также надводную стыковку нитей газопровода в немецких водах. Российское предприятие АО "МРТС" обеспечило прокладку прибрежного участка двух ниток газопровода в мелководной зоне у побережья России с использованием трубоукладочного судна "Фортуна", включая две надводные стыковки возле российского участка берегового пересечения.



По данным "Вести. Экономика" и оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимало участие несколько трубоукладчиков:



- Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки - около 3 км в сутки.



- Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4 тыс. м. Скорость укладки - около 3 км в сутки.



- Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки - около 1,2 км в сутки.



- Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.



- "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость укладки - до 1 км в сутки. Структура "Северного потока-2" На долю трубоукладочных судов Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit компании Allseas приходится более 96% от общей протяженности двухниточного газопровода "Северный поток-2". Компания Saipem, использующая судно Castoro Dieci, выполнила протаскивание на берег конечного участка газопровода и его стыковку с участком берегового пересечения в Германии, а также надводную стыковку нитей газопровода в немецких водах. Российское предприятие АО "МРТС" обеспечило прокладку прибрежного участка двух ниток газопровода в мелководной зоне у побережья России с использованием трубоукладочного судна "Фортуна", включая две надводные стыковки возле российского участка берегового пересечения.По данным "Вести. Экономика" и оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимало участие несколько трубоукладчиков:- Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки - около 3 км в сутки.- Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4 тыс. м. Скорость укладки - около 3 км в сутки.- Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки - около 1,2 км в сутки.- Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.- "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость укладки - до 1 км в сутки.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Укладкой труб занимались суда компании швейцарской компании Allseas,о приостановке работ с 21 декабря,Allseas остановила работы по "Северному потоку-2", сразу как президент США утвердил санкции против строящихся российских газопроводов в Европу - "Турецкого потока" и "Северного потока-2".Если "Турецкий поток" уже готов к запуску, и Турция, игнорируя санкции, готова принимать газ из России с начала января 2020 г., то с "Северным потоком-2" ситуация похуже.Компания Nord Stream 2 - оператор проекта - заявила о решимости ускорить завершение проекта: по графику газопровод должен заработать до конца 2019 г. Сейчас построено около 80% газопровода.Выход Allseas из проекта означает пересмотр сроков начала работы "Северного потока-2", отмечает S&P Global Platts.Осталось проложить трубы в территориальных водах Дании и частично в Германии. Власти Дании "угадали" со сроками и откладывали выдачу разрешения для укладки "Северного потока-2" в своих водах, пока не начался процесс утверждения санкций в Конгрессе США для российских газопроводов.Правительство Германии выразило поддержку проекту и уверенность в его завершении, несмотря на санкции США, и 22 декабря одобрило прокладку трубопровода "Северного потока-2" на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы. То есть работы затянутся как минимум на зиму."Я ожидаю, что строительство будет завершено во второй половине следующего года", заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью Deutschlandfunk.По оценке S&P Global Platts Analytics, оператор Nord Stream 2 должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения оставшегося участка "Северного потока-2" в датских водах."Хотя самые сложные участки Nord Stream 2 были проложены на глубине около 200 м, оставшаяся часть в датских водах на глубине 90 м остается сложной", - отмечают эксперты.Еще одно препятствие, по мнению Platts Analytics, заключается в том, что в заявке на получение датского разрешения было указано, что суда, используемые для завершения строительства датского участка "Северного потока-2", обязаны иметь динамическое позиционирование (такие как у судов Allseas - автономное удержание судна на месте или курсе при помощи двигателей).Например, из всех судов, задейственных в проекте, не боясь санкций, может работать только российская баржа "Фортуна" (Fortuna) . Но баржа "Фортуна" - с 12-точечной системой якорного позиционирования, а не динамического.Российские компании эксплуатируют надежные морские суда-трубоукладчики, которые завершили проекты в сложных арктических условиях. Например, для "Северного потока-2" могла поработать, которая работала на морском участке трубопровода Бованенково - Ухта.Но ТУБ "МРТС Дефендер" - это тоже баржа с 10-точечной якорной системой позиционирования. Баржа построена компанией АО "МТРС" в 2006 г. и модернизирована в 2009 г. "МРТС Дефендер" может работать на глубине до 150 м.Эти баржи теоритически могут использоваться для завершения строительства "Северного потока-2", но работают медленно, способны проложить всего 1 км труб в день, и у них тоже нет динамической системы позиционирования - в этом случае необходимы дополнительные согласования с Данией.Можно использовать российское трубоукладочное судно, которое обладает возможностями динамического позиционирования, - это "Академик Черский", но для прибытия к датским водам потребуется около двух месяцев, поскольку оно в настоящее время находится на Дальнем Востоке России.Запуск "Северного потока-2" может быть отложен на 2 месяца в лучшем случае. Ранее скорость укладки газопровода по дну Балтийского моря достигала 3 км в сутки. Теперь же остались трубоукладчики, работающие в 3 раза медленнее. В итоге газопровод может заработать не ранее начала лета 2020 г.