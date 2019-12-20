ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Газопровод под санкциями: когда заработает "Северный поток-2"?

      11:26Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Трубоукладчики вышли из акватории строительства "Северного потока-2" в Балтийском море после введения санкций США. Эксперты оценили сроки отсрочки завершения проекта. Строительство может затянуться на полгода.

      Укладка труб "Северного потока-2". Фото: ЕРА.

      Укладкой труб занимались суда компании швейцарской компании Allseas, которая заявила о приостановке работ с 21 декабря, сообщали "Вести. Экономика".

      Allseas остановила работы по "Северному потоку-2", сразу как президент США утвердил санкции против строящихся российских газопроводов в Европу - "Турецкого потока" и "Северного потока-2".

      Если "Турецкий поток" уже готов к запуску, и Турция, игнорируя санкции, готова принимать газ из России с начала января 2020 г., то с "Северным потоком-2" ситуация похуже.

      Компания Nord Stream 2 - оператор проекта - заявила о решимости ускорить завершение проекта: по графику газопровод должен заработать до конца 2019 г. Сейчас построено около 80% газопровода.

      Выход Allseas из проекта означает пересмотр сроков начала работы "Северного потока-2", отмечает S&P Global Platts.

      Осталось проложить трубы в территориальных водах Дании и частично в Германии. Власти Дании "угадали" со сроками и откладывали выдачу разрешения для укладки "Северного потока-2" в своих водах, пока не начался процесс утверждения санкций в Конгрессе США для российских газопроводов.

      Правительство Германии выразило поддержку проекту и уверенность в его завершении, несмотря на санкции США, и 22 декабря одобрило прокладку трубопровода "Северного потока-2" на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы. То есть работы затянутся как минимум на зиму.

      "Я ожидаю, что строительство будет завершено во второй половине следующего года", заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью Deutschlandfunk.

      Маршруты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2"

      По оценке S&P Global Platts Analytics, оператор Nord Stream 2 должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения оставшегося участка "Северного потока-2" в датских водах.

      "Хотя самые сложные участки Nord Stream 2 были проложены на глубине около 200 м, оставшаяся часть в датских водах на глубине 90 м остается сложной", - отмечают эксперты.

      Еще одно препятствие, по мнению Platts Analytics, заключается в том, что в заявке на получение датского разрешения было указано, что суда, используемые для завершения строительства датского участка "Северного потока-2", обязаны иметь динамическое позиционирование (такие как у судов Allseas - автономное удержание судна на месте или курсе при помощи двигателей).

      Например, из всех судов, задейственных в проекте, не боясь санкций, может работать только российская баржа "Фортуна" (Fortuna) . Но баржа "Фортуна" - с 12-точечной системой якорного позиционирования, а не динамического.

      Российские компании эксплуатируют надежные морские суда-трубоукладчики, которые завершили проекты в сложных арктических условиях. Например, для "Северного потока-2" могла поработать трубоукладочная баржа "МРТС Дефендер", которая работала на морском участке трубопровода Бованенково - Ухта.

      Но ТУБ "МРТС Дефендер" - это тоже баржа с 10-точечной якорной системой позиционирования. Баржа построена компанией АО "МТРС" в 2006 г. и модернизирована в 2009 г. "МРТС Дефендер" может работать на глубине до 150 м.

      Эти баржи теоритически могут использоваться для завершения строительства "Северного потока-2", но работают медленно, способны проложить всего 1 км труб в день, и у них тоже нет динамической системы позиционирования - в этом случае необходимы дополнительные согласования с Данией.

      Можно использовать российское трубоукладочное судно, которое обладает возможностями динамического позиционирования, - это "Академик Черский", но для прибытия к датским водам потребуется около двух месяцев, поскольку оно в настоящее время находится на Дальнем Востоке России.

      Запуск "Северного потока-2" может быть отложен на 2 месяца в лучшем случае. Ранее скорость укладки газопровода по дну Балтийского моря достигала 3 км в сутки. Теперь же остались трубоукладчики, работающие в 3 раза медленнее. В итоге газопровод может заработать не ранее начала лета 2020 г.

      На долю трубоукладочных судов Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit компании Allseas приходится более 96% от общей протяженности двухниточного газопровода "Северный поток-2". Компания Saipem, использующая судно Castoro Dieci, выполнила протаскивание на берег конечного участка газопровода и его стыковку с участком берегового пересечения в Германии, а также надводную стыковку нитей газопровода в немецких водах. Российское предприятие АО "МРТС" обеспечило прокладку прибрежного участка двух ниток газопровода в мелководной зоне у побережья России с использованием трубоукладочного судна "Фортуна", включая две надводные стыковки возле российского участка берегового пересечения.

      По данным "Вести. Экономика" и оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимало участие несколько трубоукладчиков:

      - Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки - около 3 км в сутки.

      - Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4 тыс. м. Скорость укладки - около 3 км в сутки.

      - Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки - около 1,2 км в сутки.

      - Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.

      - "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость укладки - до 1 км в сутки.

      Структура "Северного потока-2"

      Рубрики: Энергетика

      Метки: санкции США, Северный поток-2, поставки газа в ЕС, трубоукладчик

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить