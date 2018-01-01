Белоруссия посчитала число предприятий, лишенных возможности торговать с РФ

По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Владимира Дворника, ограничения Россельхознадзора действуют в отношении примерно 60 организаций.

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Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".По словам белорусского вице-премьера, за год ситуация практически не изменилась. "Как было порядка 60, так и осталось. Сегодня из них полностью закрыты порядка 20 предприятий молочной и мясной отрасли, все остальные закрыты частично – на какой-то вид продукции", - рассказал Дворник в интервью телеканалу "Беларусь 1".Заместитель премьер-министра Белоруссии напомнил, что перед отраслевыми ведомствами поставлена задача "отработать порядок, в соответствии с которым можно закрыть предприятие… и открыть это предприятие, и, конечно, чтобы все эти работы производила не служба другой стороны, а наша служба".Как заявил белорусский посол Владимир Семашко после прошедших в Сочи переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ. Москва и Минск договорились о новом механизме разрешения подобных споров. Право на введение запретов на поставку товаров должно принадлежать главному ветеринарному врачу Белоруссии. Он будет принимать решения на основании информации российских коллег. Спорные же вопросы предполагается выносить "наверх, например на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России"."Порядок на сегодняшний день мы отрабатываем, уже договоренность между министерствами сельского хозяйства есть, в "дорожную карту" этот пункт уже включен", - прокомментировал ведущуюся на данный момент в этом направлении работу Владимир Дворник. По его мнению, на то, чтобы "отработать четко порядок закрытия и открытия предприятия, чтобы убрать порой непонятные ситуации, что предприятие закрыто весь год и не можем открыть" потребуется от 2-3 месяцев до полугода.“Эта тема будет снята… Этот пункт, который нас сдерживал, сегодня находится в стадии решения”, — отметил вице-премьер.Кроме того, он отметил, что Белоруссия и Россия координируют между собой вопросы поставки той или иной продукции. "Если мы видим, что рынок заполнен какой-то продукцией, наша продукция лишняя, а экономически для нас ее экспорт важен, мы стараемся находить новые рынки сбыта. Мы отрабатываем и квоты, которые доводятся между нашими государствами, …стараемся работать и на третьи страны, чтобы не было напряжения на перерабатывающих предприятиях", — пояснил Дворник.Кроме того, он сообщил, что баланс взаимных поставок продуктов в Союзном государстве на будущий год, в принципе, отработан и устраивает обе стороны. "Думаю, что к концу года наши министерства подпишут его", - добавил заместитель премьер-министра Белоруссии.