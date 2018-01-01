ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В России расширят космическое наблюдение за незаконными вырубками леса

      10:32Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". В 2020 г. в 32 регионах начнут отслеживать состояние лесов из космоса. Съемка затронет участки площадью 171,5 млн га, при этом в 13 регионах наладят непрерывное наблюдение.

      Так, в Свердловской области космическое наблюдение за незаконными рубками леса затронет 13 лесничеств. "В лесничествах, где идет дистанционный мониторинг, количество незаконных рубок снижается на 30%. В Алапаевском лесничестве, где два года шел непрерывный космомониторинг, объем незаконных рубок снизился на 71%", - заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, сообщает РИА "Новости".

      Власти региона уверены, что космическое наблюдение станет успешной мерой, которая позволит находить "черных" лесорубов и выявлять нарушителей - арендаторов лесных участков.

      Ссылки по теме

      Непрерывное наблюдение позволяет быстро получать фотографии космической съемки и дешифрировать снимки в режиме онлайн. Все рубки, которые не прошли законного подтверждения в системе "Лес-ЕГАИС", проверяют наземным способом.

      В 2019 г. в России сократилось количество случаев и объема незаконных рубок и причиненного лесам вреда. По данным на 1 декабря, проверками подтверждено 2550 случаев нарушений, в том числе 1899 случаев незаконной рубки лесных насаждений.

      Рубрики: Регионы России, АПК

      Метки: Китай, лес, Рослесхоз, вырубка леса, кругляк

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить