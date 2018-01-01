В России расширят космическое наблюдение за незаконными вырубками леса

В 2020 г. в 32 регионах начнут отслеживать состояние лесов из космоса. Съемка затронет участки площадью 171,5 млн га, при этом в 13 регионах наладят непрерывное наблюдение.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Так, в Свердловской области космическое наблюдение за незаконными рубками леса затронет 13 лесничеств. "В лесничествах, где идет дистанционный мониторинг, количество незаконных рубок снижается на 30%. В Алапаевском лесничестве, где два года шел непрерывный космомониторинг, объем незаконных рубок снизился на 71%", - заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, сообщает РИА "Новости".Власти региона уверены, что космическое наблюдение станет успешной мерой, которая позволит находить "черных" лесорубов и выявлять нарушителей - арендаторов лесных участков.Непрерывное наблюдение позволяет быстро получать фотографии космической съемки и дешифрировать снимки в режиме онлайн. Все рубки, которые не прошли законного подтверждения в системе "Лес-ЕГАИС", проверяют наземным способом.В 2019 г. в России сократилось количество случаев и объема незаконных рубок и причиненного лесам вреда. По данным на 1 декабря, проверками подтверждено 2550 случаев нарушений, в том числе 1899 случаев незаконной рубки лесных насаждений.