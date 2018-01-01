Доля российского СПГ в Европе достигла 20%, американского СПГ - 13%

Россия поставляет в Европу 12-13 млн тонн СПГ в год, занимая долю 20% европейского рынка и опережая поставки в Европу американского СПГ, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью "РБК ТВ".

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."В целом европейский рынок стал больше потреблять сжиженный природный газ, но и в том числе трубопроводного газа у нас в прошлом году были рекордные поставки. Европейский рынок неоднородный. И мы видим, что потребление СПГ выросло в основном в странах, куда Россия фактически не поставляет трубопроводный газ. Это Франция, Испания, куда поставляет газ трубопроводным способом Алжир.И СПГ в этих странах, действительно, стало больше потребляться. Но в то же время и Россия достаточно уверено занимает нишу на европейских рынках, участвуя в том числе в поставках и в эти страны - и Великобританию, и в Испанию, и во Францию.Кстати, если сравнивать, допустим, поставки сжиженного природного газа из США и из России, то мы значительно уже опередили США по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев доля - 13%.При этом еще два-три года назад мы практически не осуществляли поставки СПГ. За счет ввода новых проектов у нас уже 12-13 млн тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн", - отметил Новак.Между тем добыча нефти в России составит в 2019 г. 560 млн тонн. "По нефти мы добудем в этом году по прогнозу, еще две недели работать, но в целом добыча составит порядка 560 млн тонн, это + 0,7% по отношению к 2018 г.", - пояснил Новак.Добыча газа составит 737 млрд куб. м (+ 1,7%), добыча угля сохранится на уровне прошлого года - 437 млн тонн, выработка электроэнергии вырастет на 1% до 1,102 трлн КВч. "Были достигнуты исторические показатели по добычи нефти, газа, по выработке электроэнергии", - отметил министр.В 2018 г. в России добыли 555,8 млн тонн нефти.