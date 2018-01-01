Российские аэропорты столкнулись с трудностями при использовании аэродромной техники из-за решения ЕЭК

Аэропорты с октября не могут использовать новую аэродромную технику, в том числе перронные автобусы, противообледенительные машины и самоходные трапы, пишет "КоммерсантЪ". Причиной стало решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 2015 г., по которому паспорта на такую технику должны содержать отметки о сертификации.

Фото: airport-magadan.ru

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Однако аэродромная техника не подлежит сертификации, поэтому поставить соответствующие отметки невозможно. Но Федеральная таможенная служба (ФТС) в конце октября отказалась выдавать паспорта самоходных механизмов на такую спецтехнику из-за отсутствия сертификации.Такое положение угрожает безопасности полетов и может привести к задержкам рейсов в новогодние праздники. С проблемой столкнулись аэропорты "Внуково", "Пулково" и "Сочи".Международная ассоциация аэропортов обратилась к замминистра транспорта Александру Юрчику с просьбой найти решение проблемы. В Минтрансе подтвердили наличие проблемы.В свою очередь Минпромторг подтвердил, что в техрегламентах отсутствуют положения о сертификации аэродромной техники. Министерство намерено внести на межгосударственное согласование проект поправок к техрегламентам. При этом необходимо разработать порядок, который позволит использовать аэродромную технику во время согласования новых правил.