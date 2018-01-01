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      Совет Федерации просит запретить продажу никотиносодержащих смесей, конфет и мармелада, которыми травятся дети

      12:03Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Совет Федерации (СФ) просит правительство запретить оптовую и розничную торговлю сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями и таблетками, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.

      "Совет Федерации обращается к правительству с просьбой принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодежи, и приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукцией", - отмечено в постановлении СФ.

      Ядовитые смеси выпускают в виде жевательного мармелада, конфет с различными вкусовыми добавками в ярких упаковках, что "делает их особенно привлекательными для детей и подростков", подчеркивает СФ.

      "По данным экспертов, быстрому формированию никотиновой зависимости способствует высокая концентрация никотина в одной порции таких продуктов, которая составляет от 20 до 60 мг, в то время как максимальное содержание никотина в одной сигарете не может превышать 1 мг. На большинстве потребительских упаковок данной продукции отсутствует информация о количестве содержащегося в них никотина", - подчеркивает СФ.

      Органы здравоохранения отмечают увеличение количества обращений за медпомощью из-за передозировки никотином в связи с потреблением указанных ядовитых товаров.

      По сведениям МВД, основную часть таких товаров производят в России, себестоимость одной упаковки составляет около 50 руб., а с увеличением объема производства снижается до 15 руб.

      При средней розничной цене 300 руб. за упаковку доход производителей составляет 550-2000%. Таким образом, производство является выгодным делом, что "позволяет спрогнозировать его расширение", отмечает МВД.

      Закон, устанавливающий порядок оборота и потребления табачной продукции, не распространяется на указанные выше ядовитые товары, поскольку они не содержат в своем составе табак.

      Замминистра здравоохранения Олег Салагай подчеркнул, что запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним должен существовать наравне с запретом жевательного и сосательного табака, отмечает ТАСС.

      По закону в России запрещена продажа несовершеннолетним снюса (жевательного табака) и насвая. Однако в стране появляются другие способы потребления никотина.

      Запрет на продажу несовершеннолетним жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции включат в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным сигаретам при подготовке документа ко второму чтению.

      Рубрики: Ретейл, Правительство, Парламент

      Метки: Совет Федерации, табак, никотин, сигарета, снюс

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