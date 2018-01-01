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      Доверие бизнеса в Великобритании достигло максимума за три года

      13:21Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Доверие бизнеса к британской экономике достигло самого высокого уровня более чем за три года после победы Консервативной партии на выборах, свидетельствуют данные опроса членов Института директоров (IoD).

      Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ

      Впервые с весны 2018 года компании стали с оптимизмом смотреть на экономические перспективы, причем ключевой показатель доверия переместился на позитивную территорию и достиг 21% в декабре по сравнению с -18% в ноябре. Это самый высокий показатель со времени референдума по Brexit 2016 года.

      Результаты недавних выборов означают, что у директоров компаний, какими бы ни были их личные взгляды, теперь есть рамки, вокруг которых они могут строить планы по инвестированию, найму персонала и расширению, отмечает IoD.

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      Однако организация предупредила, что неопределенность, связанная с долгосрочными отношениями Великобритании с Европой, остается поводом для беспокойства.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте.

      В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      Директора крупных компаний, как правило, были более оптимистичны в отношении перспектив экономики на предстоящие 12 месяцев. Данные показали, что директора компаний также стали более оптимистичными в отношении перспектив их собственной фирмы, причем этот показатель увеличился до 46% с 26% месяцем ранее.

      Этот рост доверия сопровождался "значительным" увеличением инвестиционных намерений фирм на 2020 год.

      Данные IoD основаны на результатах опроса 952 директоров компаний, проведенного в период с 13 по 20 декабря.

      Рубрики: Европа

      Метки: Великобритания, выборы, Brexit, доверие бизнеса

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