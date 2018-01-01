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      Темп роста ВВП США позволяет ФРС взять паузу в снижении ставок

      12:26Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Бюро статистики США подтвердило, что ВВП страны по итогам III квартала 2019 г. вырос на 2,1% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков, подчеркивает Владимир Киселев, руководитель аналитической службы УК "ДОХОДЪ".

      Владимир Киселев, руководитель аналитической службы УК "ДОХОДЪ"

      Исторически это хороший уровень, который превышает долгосрочный темп роста экономики США в 2%. Тем не менее результат оказался слабее II квартала, когда рост достигал 2,3%. Отметим, что в 2018 г. темпы роста американской экономики превышали 3%, поэтому можно сделать вывод о ее постепенном охлаждении.

      Данные по динамике ВВП являются определяющими для денежной политики ФРС. Несмотря на умеренно позитивные данные о состоянии американской экономики, банковский регулятор в этом году трижды понизил ставку до диапазона 1,5-1,75%. Поводом для этого стали ожидания будущего охлаждения экономики в результате обострения торгового конфликта между США и Китаем.

      В декабре ФРС взяла паузу в смягчении денежной политики, ожидая более четких сигналов о замедлении со стороны макроэкономических показателей. Рост ВВП в 2,1% скорее говорит в пользу того, что процентные ставки можно сохранить на текущем уровне. Тем не менее ФРС находится под постоянным давлением со стороны президента США Дональда Трампа. Недавно он призвал опустить процентные ставки "до нуля или еще ниже", чтобы помочь рефинансировать долг.

      Мы полагаем, что в 2020 г. темпы роста ВВП США замедлятся до уровня ниже 2%, что приведет к новому витку политического давления на ФРС и, возможно, к новому раунду снижения процентных ставок. Несмотря на ожидание дальнейшего замедления экономики, текущих превентивных действий ФРС в виде снижения ставок и возобновления покупки активов на свой баланс будет достаточно, чтобы не допустить рецессии. Сочетание снижения процентных ставок и отсутствия кризиса в экономике сформирует благоприятные условия для роста финансовых активов в США.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: США, ФРС, ВВП, торговые войны, рост экономики, ДКП, Владимир Киселев

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